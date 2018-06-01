28-летний трансгендер из Крыма стал двойником Светланы Лободы



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@annushka_doronina

В сети многие пользователи обратили внимание на схожесть Анны Дорониной с певицей Светланой Лободой

Анну Доронину из Крыма до смены пола звали Андрей. Еще будучи мужчиной он работал моделью-андрогином в России, Украине, Франции, Гонконге и Китае.

Он родился в Крыму и с раннего детства страдал от насмешек, потому что сильно был похож на девочку.

В 2012 году Андрей принял участие в проекте «Маша и модели», где его заметила ведущая шоу и по совместительству владелица самого большого модельного агентства в Украине Мария Манюк. Позже андрогин Андрей подписал контракт с крупнейшим агентством Elite Model Look и начал работать заграницей.

После того, как Андрею отказали в контракте по причине того, что коротко остриженные волосы лишили его очарования, в 2014 году он находился на грани суицида. Справится с проблемой ему помогла мама.

Пять лет назад Андрей стал посещать специалистов, которые начали готовить его к смене пола. После нескольких курсов гормональной терапии и хирургического вмешательства невозможно и представить, что Анна родилась мальчиком.

По словам Анны, ее идеалом женской красоты является певица Тина Кароль. Но вот только глядя на Доронину видишь в ней другую украинскую звезду — Светлану Лободу. И, кажется, модель это прекрасно понимает, поэтому и копирует не только образ, но и наряды и даже позы Лободы.

На Instagram модели сейчас подписано 26 тысяч человек. Также у Анны есть свой канал на YouTube.