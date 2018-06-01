Бетонные истории: Фотограф показал, чем занимаются жители на на крышах Гонконга

От бадминтона до бонсай – чем только не занимаются люди высоко над плотнонаселёнными улицами Гонконга

«Бетонные истории» – серия непостановочных кадров из повседневной жизни жителей Гонконга, населяющих старые районы, расположенные в центре города. Это отдельные моменты, складывающиеся в общее повествование о том, как люди используют доступное пространство в стеснённой городской среде.

Ромен Жаке-Лагрез посвятил фотопроект образу жизни в старых зданиях, где крыша обычно не заперта и доступна для всех жильцов. Такие крыши немного похожи на дворы, но в воздухе. В настоящее время такие здания исчезают быстрыми темпами. Нехватка земель побуждает власти сносить все малоэтажные дома, чтобы освобождать пространство для более высоких и современных зданий.

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