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    Банкнота номиналом в тысячу гривен: реакция соцсетей (фото)

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    Банкнота номиналом в тысячу гривен: реакция соцсетей (фото)

    Украинцы порадовали юмором в соцсетях

    На днях стало известно, что Национальный банк Украины введет в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен.

    Создатели отметили, что банкнота будет голубого цвета, на лицевой стороне банкноты будет изображен портрет Владимира Вернадского, а на другой здание Национальной академии наук Украины.

    Сообщается, что новые банкноты станут обязательными для совершения платежных операций с октября. А тем временем, украинцы не стали ждать осени и начали развлекать соцсети остроумными комментариями относительно новой банкноты. Скотч собрал для вас самые лучшие.

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    Банкнота номиналом в тысячу гривен: реакция соцсетей (фото)
    Банкнота номиналом в тысячу гривен: реакция соцсетей (фото)
    Банкнота номиналом в тысячу гривен: реакция соцсетей (фото)
    Банкнота номиналом в тысячу гривен: реакция соцсетей (фото)
    Банкнота номиналом в тысячу гривен: реакция соцсетей (фото)
    Банкнота номиналом в тысячу гривен: реакция соцсетей (фото)
    Банкнота номиналом в тысячу гривен: реакция соцсетей (фото)
    Банкнота номиналом в тысячу гривен: реакция соцсетей (фото)

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    Национальный банк деньги украинцы
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