Банкнота номиналом в тысячу гривен: реакция соцсетей (фото)
Украинцы порадовали юмором в соцсетях
На днях стало известно, что Национальный банк Украины введет в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен.
Создатели отметили, что банкнота будет голубого цвета, на лицевой стороне банкноты будет изображен портрет Владимира Вернадского, а на другой здание Национальной академии наук Украины.
Сообщается, что новые банкноты станут обязательными для совершения платежных операций с октября. А тем временем, украинцы не стали ждать осени и начали развлекать соцсети остроумными комментариями относительно новой банкноты. Скотч собрал для вас самые лучшие.