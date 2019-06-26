Банкнота номиналом в тысячу гривен: реакция соцсетей (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Украинцы порадовали юмором в соцсетях

На днях стало известно, что Национальный банк Украины введет в обращение новую банкноту номиналом 1000 гривен.

Создатели отметили, что банкнота будет голубого цвета, на лицевой стороне банкноты будет изображен портрет Владимира Вернадского, а на другой здание Национальной академии наук Украины.

Сообщается, что новые банкноты станут обязательными для совершения платежных операций с октября. А тем временем, украинцы не стали ждать осени и начали развлекать соцсети остроумными комментариями относительно новой банкноты. Скотч собрал для вас самые лучшие.

Читайте также: Ирина Билык показала показала первое фото с роскошной свадьбы Алины Гросу