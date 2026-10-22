Картини Пікассо вартістю $20 млн з’являться на аукціоні в Нью-Йорку (фото)

Найнижча ціна картин Пікассо стартує від $2,5 млн

Чотири картини видатного художника Пабло Пікассо виставлять на аукціоні в Нью-Йорку. Ці роботи митець створив в останні 20 років свого життя. Про це пише «Главком» із посиланням на сайт аукціонного дому Sotheby’s.

Так, на аукціоні будуть представлені картини Пабло Пікассо, які він написав із 1964-го до 1972 року. Дві з них не виставлялися з 1970 року. Цей період у карʼєрі художника вирізнявся свободою та експресивністю на полотні.

Тож на аукціоні буде виставлено картину 1969 року «Оголена жінка та чоловік із прапорцем». Стартова ціна витвору Пікассо $15–20 млн.

Картина Пабла Пікассо «Оголена жінка та чоловік із прапорцем» фото: sothebys.com

Наступним стало полотно під назвою «Пара», його оцінили в $10–15 млн.

Картина Пабла Пікассо «Пара» фото: sothebys.com

Також на аукціоні буде представлено дві картини, які мають нижчу початкову ціну $2,5–3,5 млн кожна. Йдеться про роботи «Художник і його модель» та «Оголена».

Картина Пабла Пікассо «Художник і його модель» фото: sothebys.com

Картина Пабла Пікассо «Оголена» фото: sothebys.com

Аукціон відбудеться у період із 7 до 18 листопада у Нью-Йорку.

До слова, роботи основоположника кубізму Пабло Пікассо були продані за $108,9 млн у Лас-Вегасі (штат Невада) а аукціоному дому Sotheby's. На аукціоні були представлені 11 робіт, «які до недавніх пір виставлялися в ресторані «Пікассо» в готелі Bellagio». Найдорожчим лотом стало полотно «Жінка в червоно-помаранчевому береті» (Femme au beret rouge-orange, 1938), на якому зображена натурниця Марія-Тереза Вальтер.

Нагадаємо, в США через вісім років після крадіжки знайшли роботу Пабло Пікассо, яка зникла з художньої галереї у Мілуокі, штат Вісконсин. Офорт випадково виявили у квартирі в тому ж місті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.