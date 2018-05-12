Будущее наступило: фото самых популярных нарисованных моделей Instagram

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Виртуальные модели никогда не смогут пройти по подиуму. Но им это и не особо нужно — девушки и так собирают огромные армии поклонников в социальных сетях

Все более и более популярными в последние годы становятся диджитал-модели - девушки, которых не существует в реальности, но которые стали настоящими иконами стиля для сотен тысяч модников.

У них идеальное тело и кожа, толпы подписчиков в Instagram и головокружительные фотосессии. Что отличает этих девушек от обычных моделей? Разве, что их происхождение: они всего-навсего плод виртуальной реальности, digital-модели, сообщает «Главком».

Первой виртуальной IT-girl, за жизнью которой следит уже полмиллиона подписчиков в Instagram, стала модель Микела Соуса. По легенде, девушка живет в Лос-Анджелесе, ходит на вечеринки и модные показы, путешествует, борется за права трансгендеров и чернокожих, а также пишет музыку.

Виртуальная модель пользуется популярностью и покоряет мир через социальную сеть. В реальности Микелы не существует. А ее изображения — комбинация фотографии реальной девушки и 3D-модели. Кто автор ее аккаунта — неизвестно.

Еще одной популярной диджитал-моделью является Шуду. Фотограф Кэмерон Джеймс-Уилсон создал темнокожую девушку с бархатной кожей, в которой воплотил черты, которые нравились ему в профессиональных моделях.

По словам Джеймса-Уилсона, он вдохновлялся принцессой Барби из Южной Африки, а также образами известных актрис и моделей, вроде Люпиты Нионго и Даки Дот. Он отметил, что некоторые фотографы не сразу разглядели 3D-модель и предлагали ему устроить съемки для Шуду.

Но автору бы не хотелось заниматься коммерческим продвижением образа Шуды и делать из нее профессиональную модель. «Это просто фантазия, которая пытается попасть в реальность», — добавил фотограф.