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    Фото

    Цветной Милан в ночи: невероятные фото

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    Милан - Цветной Милан в ночи: невероятные фото
    Милан

    Итальянский фотограф решил доказать, что не обязательно иметь дорогую технику, чтобы делать красивые фото

    Парень снял Милан на свой смартфон Samsung Galaxy S7, пытаясь захватить особую атмосферу и игру света с небоскребами.

    Фотограф Дэвид Сассо с большой нежностью относится к Италии. Он побывал в Венеции, Флоренции, Риме и других знаменитых местах, а недавно посетил Милан и запечатлел город ночным, почти пустынным, но удивительно ярким.

    «Я хочу показать, что можно сделать хорошие фото даже со смартфона без камеры с дорогими объективами. Очевидно, что основной задачей смартфона является не фотографирования, однако современные технологии настолько развиты, что можно создавать респектабельные фотографии даже на телефон. К тому же, это очень удобно, ведь он всегда со мной, и я могу делать снимки в любом месте и в любое время», - делится Дэвид.

    «Город окрашен в невероятные цвета. Свет от зданий, ярких дорожных знаков, фонарей и светофоров наряжает Милан. Я снимал в разных частях города — от центра до железнодорожных станций на окраинах», — рассказал Сассо.

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    Цветной Милан в ночи: невероятные фото
    Цветной Милан в ночи: невероятные фото
    Цветной Милан в ночи: невероятные фото
    Цветной Милан в ночи: невероятные фото
    Цветной Милан в ночи: невероятные фото
    Цветной Милан в ночи: невероятные фото
    Цветной Милан в ночи: невероятные фото
    Цветной Милан в ночи: невероятные фото
    Цветной Милан в ночи: невероятные фото
    Цветной Милан в ночи: невероятные фото
    Цветной Милан в ночи: невероятные фото

    Фотограф, вдохновленный картиной «Бегущий по лезвию», которую называет «одним из любимых фильмов», нашел много общего между визуальной магией Милана и вымышленным Лос-Анджелесом будущего.

    Джерело: boredpanda.com

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