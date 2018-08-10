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    Фото

    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»

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    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»

    Город, который не спит. Так многие описывают Гонконг

     В среде сильного светового загрязнения жители города не находят себе сна. Давид Шерманн снял об этом фотопроект, с говорящим названием «Инсомния». Фотографии глубоко погружают зрителя в интригующую атмосферу, где по ночам происходит жизнь.

    Среди дюжины захватывающих проектов Шерманна, «Инсомния», пожалуй, наделена наибольшей социальной значимость. Световое загрязнение в Гонконге сильно превышает норму. Гонконгское городское ночное небо в 100-1000 раз ярче нормы (в промежуток времени с 20:30 по 23:00).

    Небо над ночным Гонконгом считается одним из самых ярких в мире, и это не проходит бесследно. Люди испытывают на себе последствия из-за отсутствия темноты. Как известно, в темное время суток в человеческом организме выделяется гормон мелатонин, отвечающий за регулировку суточных ритмов. Искусственный свет противится ночной тьме, вследствие чего у людей сбиваются «внутренние часы». Инсомния и прочие психологические расстройства, включая депрессию, преследуют жителей города.

    Давид Шерманн показывает, как происходит жизнь внутри жемчужины Востока, переполненной светом. Кажется, местным людям очень даже нравится романтика бессонных ночей, окутанных в неоновый свет. Фото из проекта «Инсомния» приглашают нас в царство непрекращающегося дня.

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    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»
    Фотограф показал вечную бессонницу Гонконга в проекте «Инсомния»

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    Джерело: cameralabs.org

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