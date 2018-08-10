Исследователь показал, как выглядит типичная модель с обложки Vogue в разных странах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Специалист по анализу данных Джузеппе Солаззо показал, как выглядит усреднённое лицо модели с обложки журнала Vogue в разных странах

Для этого Джузеппе собрал всех моделей за последние 25 лет (в тех странах, где это было возможно) и исследовал их черты лица по методу триангуляции Делоне — каждое лицо было разбито на треугольники, а алгоритм исказил изображения так, чтобы все они подходили друг другу.

Треугольники становятся на свои места, и вуаля — усреднённое лицо готово!

Однако получившиеся результаты выглядят несколько неожиданно — все модели похожи друг на друга, вне зависимости от страны.

Читайте также: Барби-стайл: Розовые оттенки в гардеробе Мелании Трамп

Джерело: twizz.ru