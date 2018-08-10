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    Исследователь показал, как выглядит типичная модель с обложки Vogue в разных странах

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    Исследователь показал, как выглядит типичная модель с обложки Vogue в разных странах

    Специалист по анализу данных Джузеппе Солаззо показал, как выглядит усреднённое лицо модели с обложки журнала Vogue в разных странах

    Для этого Джузеппе собрал всех моделей за последние 25 лет (в тех странах, где это было возможно) и исследовал их черты лица по методу триангуляции Делоне — каждое лицо было разбито на треугольники, а алгоритм исказил изображения так, чтобы все они подходили друг другу.

    Треугольники становятся на свои места, и вуаля — усреднённое лицо готово!

    Однако получившиеся результаты выглядят несколько неожиданно — все модели похожи друг на друга, вне зависимости от страны.

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    Исследователь показал, как выглядит типичная модель с обложки Vogue в разных странах
    Исследователь показал, как выглядит типичная модель с обложки Vogue в разных странах
    Исследователь показал, как выглядит типичная модель с обложки Vogue в разных странах
    Исследователь показал, как выглядит типичная модель с обложки Vogue в разных странах
    Исследователь показал, как выглядит типичная модель с обложки Vogue в разных странах
    Исследователь показал, как выглядит типичная модель с обложки Vogue в разных странах

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    Джерело: twizz.ru

    мода и красота фотография модель
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