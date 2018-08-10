День рождения Антонио Бандераса: соблазнительные фото актера

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антонио Бандерас

10 августа свой день рождения отмечает талантливый испанский режиссер, актер и певец Антонио Бандерас. Артисту исполнилось 58 лет

Хосе Антонио Домингес Бандерас родился на юге Испании 10 августа 1960 года в семье школьной учительницы Аны Бандерас и Хосе Домингеса, офицера испанской Гражданской гвардии.

Благодаря яркой внешности, пластике движений и яркой актерской игре, Антонио Бандерас стал первыми испанцем, кто сумел покорить Голливуд. В 1991 году он впервые появился в американском фильме, которым стал «В постели с Мадонной» – документальный фильм, описывающий закулисную жизнь поп-звезды.

Первой серьезной ролью Бандераса стал Мигель Альварес в драме 1993 года «Филадельфия», в дуэте с Томом Хэнксом. Фильм был номинирован на премию «Оскар».

Признание принесла актеру роль Эль Марьячи в боевике Роберта Родригиса «Отчаянный» 1995 года. В том же году Бандерас сыграл гангстера в чёрной комедии Квентина Тарантино «Четыре комнаты». В течение следующих 4 лет Бандерас снялся более чем в десяти фильмах, наиболее известны из которых: Че Гевара в «Эвите», Зорро в «Маске Зорро», Цезарь Домингес в «Бей в кость» и Ахмед в «Тринадцатом воине».

Со временем Антонио Бандерас стал звездой первой величины и получал выгодные предложения одно за другим. В 1999 году Бандерас попробовал себя в качестве режиссёра и снял фильм «Женщина без правил» со своей супругой Мелани Гриффит в главной роли.

Из последних заметных актёрских работ Антонио Бандераса можно отметить роль музыканта в боевике Роберта Родригеса «Однажды в Мексике» и роль хирурга Роберта Ледгарда в триллере Педро Альмодовара «Кожа, в которой я живу».