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    Бейонсе блистает в Лондоне на премьере The Lion King: роскошный образ от именитого дизайнера

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    Бейонсе блистает в Лондоне на премьере The Lion King: роскошный образ от именитого дизайнера
    instagram.com/beyonce

    Бейонсе, которая редко радует поклонников новыми постами, в последнее время включилась в Insta-жизнь

    Все благодаря премьере The Lion King, где певица озвучила одну из главных ролей. Теперь она путешествует по миру, посещая светские тусовки в честь запуска ремейка и демонстрируя образы один другого безупречнее. На днях премьера мультфильма состоялась в Лондоне.

    Певица решила наконец показать фолловерам, какой роскошный образ ей подготовили для премьеры. Она опубликовала серию фото и роликов. 37-летняя звезда позирует на фоне лондонского колеса обозрения.

    Для Лондона она выбрала золотистое платье с длинным шлейфом от вьетнамского модельера Cong Tri. Благодаря глубокому декольте и необычному крою наряд подчеркнул массу достоинств фигуры певицы: пышную грудь, нежную линию плеч и стройность ног.   

    Бейонсе также остановилась на деталях. Девушка показала вблизи роскошный макияж с «пушыстыми» бровями, чувственными губами и золотистыми тенями на четко подведенных глазах. Маникюр ей сделали в золотисто-зеленых, в тон платью, оттенках.

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    instagram.com/beyonce
    instagram.com/beyonce
    instagram.com/beyonce
    instagram.com/beyonce
    instagram.com/beyonce
    instagram.com/beyonce
    instagram.com/sussexroyal

    Украшали пальцы и кольца с крупными камнями. В качестве украшений также Бейонсе примерила массивные серьги.

    Длинные волосы артистки были выпрямлены и свободно спадали по плечам. Такой образ не мог не понравиться фолловерам знаменитости.

    Джерело: rbc.ua

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