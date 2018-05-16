День вышиванки: история и традиции праздника

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День вышиванки

В этот день все желающие могут приобщиться к празднику, надев вышиванку

Украинцы во всем мире готовятся отмечать День вышиванки, который в этом году приходится на 17 мая. Этот праздник посвящен нашей национальной культуре и традициям. Несмотря на то, что он отмечается всего в 12 раз, - мероприятие уже приобрело широкую популярность и стало традиционным.

Праздничные акции, посвященные украинской вышитой рубашке, проводятся ежегодно в третий четверг мая не только в Украине, но и далеко за ее пределами - в странах Европы, Канаде, США, Австралии и т. д.

Идею акции «Всемирный день вышиванки» в 2006 году предложила студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк. А толчком к реализации идеи и празднования стала вышиванка Игоря Житарюка, которую он регулярно надевал на пары вместе с другими студентами.

Леся предложила студентам выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки. Сначала к акции подключились пару десятков студентов и несколько преподавателей факультета. А всего за несколько лет праздник разросся до всеукраинского уровня - в нем начала активно участвовать украинская диаспора по всему миру.

Идеей праздника является сохранение украинских ценностей и их популяризация среди молодежи и населения в целом. Праздник не предусматривает обязательных мер, кроме одевания вышиванки. Хотя на протяжении всей истории мероприятия по инициативе студентов, школьников, общественных и культурных деятелей проводятся концерты, парады, конкурсы, вечеринки и ярмарки.

Сам же праздник приглашает каждого сознательного гражданина надеть вышиванку и в ней пойти на работу или на учебу. Вместе с тем, такое действие имеет под собой глубокий контекст, ведь речь идет о выражении своей национальной и гражданской позиции, культурной образованности и духовном сознании.

В старину рубашки вышивали, преимущественно, девушки. К свадьбе готовили специальный сундук, в который годами собирали приданое. Бедная девушка имела 30-40 рубашек, среднего достатка - 50-70 рубашек, а богатая - 100 и более.

Рубашку для младенца должна вышить мама или бабушка. Чтобы рубашка стала оберегом, во время ее вышивания мастерицы пели песни и молились.

Материал, из которого пряли рубашки, тоже имел важное значение. Например, рубашки для женщин должны были быть только из конопли или льна. Люди верили, что эти растения защищают будущую мать и ее еще не родившегося ребенка.

Вышиванка считается оберегом от всего плохого, что может произойти в человеческой жизни. Она является символом красоты и крепкого здоровья, а также счастья. В Украине вышивка тоже символизирует и семейную память, верность и любовь в семье. Эксперты считают, что украинский народ пытается закодировать счастье, судьбу, жизнь и свободу в орнаменте вышивок.

Каждый регион имел свои узоры. Легко узнать Борщевскую вышиванку из Тернопольской области. Здесь преобладает черный цвет. Существует легенда, что во время татарского набега погибли все местные мужчины, поэтому женщины из окрестных деревень поклялись в течение семи поколений вышивать только черные рубашки. Буковинская рубашка - всегда с яркими цветами. Космацкая - с оранжевыми и желтыми красками. А полтавчане любят вышивать белым по белому.

Имели вышивальщицы и свой праздник - День Варвары, 17 декабря. В этот день нельзя было ни убирать, ни стирать, ни глину месить, а только вышивать.

Считается, что моду на вышиванки среди интеллигенции начал Иван Франко. В 19-м веке он совмещал вышиванку с европейским костюмом. Современники вспоминали: «Где бы он ни появлялся, непременно привлекал внимание своим пиджаком и вышитой рубашкой между пышных воротников и галстуков».

В конце 19 века об украинской традиционной одежде заговорила вся Европа. Украинские орнаменты очаровали местных модниц, а в самой Украине начались первые научные исследования вышивки.

Сейчас элементы украинской вышивки используют в своих коллекциях признанные в мире модельеры и модные дома - Жан-Поль Готье, Джон Гальяно, Gucci, Valentino, Dolce & Gabbana. А в 2015-м американский Vogue назвал украинскую вышиванку одним из главных трендов сезона.

Джерело: 24tv.ua