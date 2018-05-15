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    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой

    • Розсилка

    Как рассказывает автор этого фотопроекта, материнство - это особая связь со своим ребенком, которая дарит безусловное удовлетворение и радость

    Но не только это. Материнство - это также много других моментов, о которых обычно не принято говорить или которые не принято фотографировать. Вот о таких-то ситуациях как раз и этот фотопроект.

    Материнство - это когда ты забываешь, каково это - спать всю ночь без пробуждения. Материнство - это не значит вытирать не только собственные слезы радости, но еще попу своего ребенка, вне зависимости от того, что эта самая попа "произвела" и в каких количествах. Материнство - это значит полностью забыть о том, каково находиться в комнате одной, не говоря уже о том, чтобы пойти в туалет или в ванную и остаться там наедине с собой. 

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    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой
    «Материнство - это...»: Честные снимки, которые рассказывают о том, каково быть мамой

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    Джерело: Культурология

    фотограф фотография дети
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