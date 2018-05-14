Канадская фитнес-модель зарабатывает миллионы благодаря своей фигуре



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@amandaeliselee

В подростковом возрасте девушка считала себя слишком худой, а потому стала работать над своим телом

Фотографии фитнес-модели Аманды Элис Ли собирают сотни тысяч просмотров в социальных сетях, поражая поклонников необычной внешностью спортсменки. А СМИ называют девушку не иначе как «самой популярной попой в Instagram».

Всего четыре года назад Аманда весила 49 кг. Тогда она и подумать не могла о мировой известности. Сейчас модель весит 55 кг, и эти шесть кило отложились исключительно на ее ягодицах путем тренировок, которые она регулярно показывает на своей странице.

По словам Аманды, на тренировки она тратит по полтора часа в день. На редактирование фотографий в ее аккаунте уходит значительно меньше времени — до 20 минут в день. Это серьезный процесс — самые крепкие ягодицы в мире достойны презентации на высшем уровне.

На данный момент за аккаунтом в Instagram 31-летней канадки следят более 11 млн. человек. Такой ошеломительный успех позволяет Аманде заробатывать на своих снимках деньги.

Простой рекламный пост на ее странице стоит $5 тыс., а за более откровенную рекламу придется заплатить от $25 тыс.

Зарабатывать деньги, будучи Instagram-знаменитостью, кажется нетрудным — достаточно делать регулярные публикации, чтобы вовлекать аудиторию, и понемногу доливать промо разных продуктов. Но на деле, конечно, все сложнее, чем кажется. Этот вид заработка - очень нерегулярен.

«Когда началось повальное увлечение соцсетями, я поняла, что для фитнеса открываются большие возможности, потому что многие люди хотят привести себя в форму, правильно питаться, но часто не знают, с чего начать», — говорит Ли.

Джерело: news.rambler.ru