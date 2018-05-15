Пушистые друзья всегда рядом: Фотографии кошек, которые живут в местах, где работают люди

Шесть лет назад у Марианны Зампьери появился кот Артур, с него и началось её увлечение котографией

Она уже сняла фотопроект о кошках в приютах, чтобы помочь им найти хозяев, и об уличных котах Венеции. Новая серия посвящена кошкам, которые живут там, где работают люди. Иногда они расслабляются, бесцеремонно раскинувшись на оборудовании, или «помогают» своему человеку снять стресс, позволяя себя погладить.

О кошках говорят, что они предпочитают одиночество, а не общение с человеком. Безусловно, для многих это справедливо, но есть и такие, которым нравится находиться там, где люди проводят трудовые будни, вне зависимости от того, насколько их присутствие удобно. Фотограф Марианна Зампьери снимала кадры для проекта «C-AT WORK» в библиотеке и в парикмахерской, в страховом агентстве и магазине одежды. Она говорит:

«Моя цель заключалась в попытке запечатлеть красоту отношений между кошками и людьми, продемонстрировать достоинство и невероятную приспособляемость этих животных в любой ситуации... Кошки очень непредсказуемы, и это самая трудная часть проекта. Они не делают то, чего вы хотите и когда хотите. Я не могу ничего ожидать; я просто наблюдаю и выжидаю».

Читайте также: Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья