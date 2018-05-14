Британка публикует в своем профиле потрясающе красивые фото еды

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@alphafoodie

Блогер с 600 тыс. подписчиков покорила сеть своим кулинарным искусством

Самира Казан — популярный фуд-блогер из Лондона. На ее профиль в Instagram подписаны почти 600 тыс. человек, а на самой страничке можно найти много рецептов вкусных и полезных блюд на любой вкус.

Самира признается, что идея завести блог пришла к ней случайно. Девушка часто пропускала завтраки, из-за чего ближе к ночи у нее просыпался аппетит. «Я стала придумывать рецепты вкусных и сытных блюд на утро, — вспоминает Самира. — Вскоре я решила поделиться ими с друзьями, а затем — и со всеми остальными. Так я завела свой блог».

Самира Казан исследует сигналы мозга с помощью МРТ-сканеров, а также преподает физику и математику в колледже Оксфордского университета. «Я ученый, — сказала Самира. — Я вижу, что работает, а что нет, благодаря статистическому анализу».

Самира полагается на статистику и математику. «Если вы видите, что люди активно реагируют на какой-то контент и он набирает огромное количество лайков, значит, нужно продолжать его публиковать», — считает она.

Еще она заметила, что подписчикам нравится симметрия, кружочки фруктов и парные объекты. Например, когда она выкладывает фото с двумя чашками смузи - оно набирает больше лайков и комментариев, чем снимок одного смузи. Геометрические формы привлекают людей — по опыту Самиры, пирог с украшениями в виде квадратов и треугольников вызывает большую реакцию, чем пирог с клубникой.

Самира черпает вдохновение из всего, что ее окружает. «Искусство есть повсюду. Все зависит от вашего восприятия, — рассказала она. — Однажды я увидела, как рабочие делают кирпичную стену и подумала: «Хочу сделать стенку из фруктов».

На планирование и создание одной публикации у Самиры уходит около двух часов, плюс, время на покупку ингредиентов. Она не может просто прийти на кухню и начать экспериментировать. Обычно женщина заранее продумывает идеи для поста, а затем их дорабатывает. По словам Самиры, она тратит очень много денег на съедобные растения, но воспринимает эти расходы как инвестиции.

Много времени уходит на продумывание рекламных постов. Самира всегда старается делать их интересными для подписчиков, чтобы те не вызывали у них раздражения.

Иногда за один день Самира зарабатывает в Instagram столько же, сколько получает за два месяца профессор университета. Но заработок в Instagram нестабилен. Своим основным источником дохода Самира все-таки считает преподавательскую деятельность и полагается в первую очередь на нее. «В Instagram можно зарабатывать много денег, — признает она. — Но однажды может случиться так, что вы проснетесь, а Instagram больше нет».

Самира любит долгосрочные коллаборации с брендами, потому что они взаимовыгодны. Они могут приносить стабильный доход на полгода. Иногда за этот полугодовой контракт можно выручить больше денег, чем работая преподавателем за год.

«Пользуйтесь хэштегами и делайте интересные снимки, — советует Самира. — Не переживайте, если статистика вашего аккаунта не растет. Если вы опубликовали крутое фото, все будут им делиться и отмечать на нем друзей. Выкладывая ваши фотографии, люди набирают подписчиков, а вы получаете больше известности. Планируйте свои публикации и следите за тем, как они смотрятся вместе. Например, если у меня девять постов в неделю - я буду учитывать, как они будут выглядеть рядом друг с другом».

Самира считает, что нужно задавать подписчикам вопросы и показывать, что вы заинтересованы в том, чтобы создавать лучший контент. В историях Instagram можно проводить опросы и узнавать, что больше нравится вашей аудитории.

Следует соблюдать баланс между рекламными и обычными публикациями. «Если вы что-то рекламируете, вам должно это нравиться, — считает Самира. — Неважно, с каким брендом вы работаете — большим или маленьким, — делайте свою работу лучшим образом, тогда есть шанс, что к вам обратятся еще раз».

Джерело: rb.ru