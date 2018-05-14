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    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья

    • Сьогодні, 22:34
    • Розсилка
    @creepyyeha
    @creepyyeha

    В этом нижнем белье сочетается женственность, агрессивная сексуальность и современные социальные тренды

    Вдали от вздымающегося шифона, бюстгальтеров, кружевных балконов и развеваемых волос существует новое поколение дизайнеров нижнего белья, создающих красивые, но опасные комплекты, которые захватывают и запугивают.

    Латекс, заклепки и ремни, жесткие корсеты, остроконечные бра в россыпи жемчуга и размытые фотографии на фоне синего неба и стерильных интерьеров — именно так выглядит инстаграм-аккаунт бельевой марки Creepyyeha. Название говорит само за себя — фетиш, цветы, здравое отношение к собственному телу и друзья в качестве моделей.

    Дизайнер бренда Айя Леунг вдохновляется Мадонной образца поздних 80-х и шьет каждый предмет в коллекции собственноручно. Отметиться в узнаваемом белье успели Рианна и FKA twigs. И все же основные модели марки — близкие друзья Леунг, а также сама дизайнер.

    Несмотря на использование очевидных образов и игру с фетиш-эстетикой, дизайнер признается, что избегает сексуализации женского тела. Девушка охотно создает белье нестандартных размеров и убеждена, что современная мода должна быть разнообразнее и подстраиваться под человеческое тело.

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    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья
    Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья

    Айя Леунг убеждена, что все предметы в ее коллекциях подходят для полноценных выходов в свет. Дизайнер намеренно разрушает связь между определенными материалами и традиционной манерой их ношения. Леунг верит, что одежда должна быть нашим осознанным и самостоятельным выбором, но не обязана скрывать наши тела.

    Джерело: daily.afisha.ru

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