Феминизм и фетишизм: фото самого креативного нижнего белья



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@creepyyeha

В этом нижнем белье сочетается женственность, агрессивная сексуальность и современные социальные тренды

Вдали от вздымающегося шифона, бюстгальтеров, кружевных балконов и развеваемых волос существует новое поколение дизайнеров нижнего белья, создающих красивые, но опасные комплекты, которые захватывают и запугивают.

Латекс, заклепки и ремни, жесткие корсеты, остроконечные бра в россыпи жемчуга и размытые фотографии на фоне синего неба и стерильных интерьеров — именно так выглядит инстаграм-аккаунт бельевой марки Creepyyeha. Название говорит само за себя — фетиш, цветы, здравое отношение к собственному телу и друзья в качестве моделей.

Дизайнер бренда Айя Леунг вдохновляется Мадонной образца поздних 80-х и шьет каждый предмет в коллекции собственноручно. Отметиться в узнаваемом белье успели Рианна и FKA twigs. И все же основные модели марки — близкие друзья Леунг, а также сама дизайнер.

Несмотря на использование очевидных образов и игру с фетиш-эстетикой, дизайнер признается, что избегает сексуализации женского тела. Девушка охотно создает белье нестандартных размеров и убеждена, что современная мода должна быть разнообразнее и подстраиваться под человеческое тело.

Айя Леунг убеждена, что все предметы в ее коллекциях подходят для полноценных выходов в свет. Дизайнер намеренно разрушает связь между определенными материалами и традиционной манерой их ношения. Леунг верит, что одежда должна быть нашим осознанным и самостоятельным выбором, но не обязана скрывать наши тела.

Джерело: daily.afisha.ru