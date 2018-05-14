Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото

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@polinavitalii

Молодая пара киевлян нашла креативный подход к собственным фото в Instagram

Полина и Виталий превращают еду в «одежду» и «прически», а затем выкладывают необычные фотографии на странице polinavitalii в Instagram.

С кулинарией молодые люди связаны по-разному — Полина любит готовить, а ее возлюбленный — есть. Идея создавать подобные коллажи пришла не так давно.

«Так получилось, что мы взяли с собой на прогулку пирог - подкрепиться, и как это обычно бывает: лучшие мысли приходят в самые глупые моменты. Я хотела сфотографироваться у озера, а Виталий в одной руке держал телефон, а во второй – пирог. Положить пирог было некуда, вот так и получилось наше первое фото с едой – я и пирог в виде платья», – рассказывает Полина.

Благодаря точному ракурсу пара создает оптическую иллюзию на снимках, а затем радует мир своими необычными и забавными фотографиями. Так, лапша превращается в шикарную «прическу», тюльпан и вафли — в «юбки», лимон — в модную «шапку», а апельсины — в «трамвайные колеса».

«Мы безумно рады, что наши фото так нравятся людям! Мы любим экспериментировать и даже в самых обычных вещах стараемся увидеть что-то веселое», — рассказала Полина.

В настоящий момент на страницу ребят в Instagram подписано 46 тыс. пользователей, а каждый их снимок набирает по несколько тысяч лайков.

Джерело: eda.bit.ua