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    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото

    • Сьогодні, 22:03
    • Розсилка
    @polinavitalii
    @polinavitalii

    Молодая пара киевлян нашла креативный подход к собственным фото в Instagram

    Полина и Виталий превращают еду в «одежду» и «прически», а затем выкладывают необычные фотографии на странице polinavitalii в Instagram.

    С кулинарией молодые люди связаны по-разному — Полина любит готовить, а ее возлюбленный — есть. Идея создавать подобные коллажи пришла не так давно.

    «Так получилось, что мы взяли с собой на прогулку пирог - подкрепиться, и как это обычно бывает: лучшие мысли приходят в самые глупые моменты. Я хотела сфотографироваться у озера, а Виталий в одной руке держал телефон, а во второй – пирог. Положить пирог было некуда, вот так и получилось наше первое фото с едой – я и пирог в виде платья», – рассказывает Полина.

    Благодаря точному ракурсу пара создает оптическую иллюзию на снимках, а затем радует мир своими необычными и забавными фотографиями. Так, лапша превращается в шикарную «прическу», тюльпан и вафли — в «юбки», лимон — в модную «шапку», а апельсины — в «трамвайные колеса».

    «Мы безумно рады, что наши фото так нравятся людям! Мы любим экспериментировать и даже в самых обычных вещах стараемся увидеть что-то веселое», — рассказала Полина.

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    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото
    Киевские блогеры используют еду вместо одежды. Интригующие фото

    В настоящий момент на страницу ребят в Instagram подписано 46 тыс. пользователей, а каждый их снимок набирает по несколько тысяч лайков.

    Джерело: eda.bit.ua

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