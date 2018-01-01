Депутат Татяна Донец родила дочь

Девочка появилась на свет в киевском роддоме

37-летняя народная избранница от «Народного фронта» Татьяна Донец стала мамой. 26 января она родила девочку в одном из киевских роддомов, пишет «Главком». Ранее депутат намеревалась обратиться к услугам иностранной клиники, однако в результате отдала предпочтение украинскому медучреждению. По словам Донец, она эмоционально

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Татьяна Донец

Девочка появилась на свет в киевском роддоме

37-летняя народная избранница от «Народного фронта» Татьяна Донец стала мамой. 26 января она родила девочку в одном из киевских роддомов, пишет «Главком».

Ранее депутат намеревалась обратиться к услугам иностранной клиники, однако в результате отдала предпочтение украинскому медучреждению. По словам Донец, она эмоционально больше доверяет отечественным врачам.

«Роды были спонтанными. Рожать планировала именно в этом роддоме, но позже. Все произошло, мягко говоря, спонтанно. Практически «по скорой», - рассказывает депутат. Как сообщалось ранее, роды были запланированы на середину февраля.

Девочка родилась здоровой и чувствует себя хорошо. Отмечается, что Татьяна рожала самостоятельно. Имя новорожденной не уточняется.

О своей беременности Донец сообщила в середине декабря. Отцом ребенка является супруг Татьяны Денис Дзензерский.

За время беременности народная избранница опубликовала целый ряд фотографий в социальной сети: