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    Депутат Татяна Донец родила дочь

    Девочка появилась на свет в киевском роддоме
    37-летняя народная избранница от «Народного фронта» Татьяна Донец стала мамой. 26 января она родила девочку в одном из киевских роддомов, пишет «Главком». Ранее депутат намеревалась обратиться к услугам иностранной клиники, однако в результате отдала предпочтение украинскому медучреждению. По словам Донец, она эмоционально
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 17:10
    • Розсилка
    Татьяна Донец
    Татьяна Донец

    Девочка появилась на свет в киевском роддоме

    37-летняя народная избранница от «Народного фронта» Татьяна Донец стала мамой. 26 января она родила девочку в одном из киевских роддомов, пишет «Главком».

    Ранее депутат намеревалась обратиться к услугам иностранной клиники, однако в результате отдала предпочтение украинскому медучреждению. По словам Донец, она эмоционально больше доверяет отечественным врачам.

    «Роды были спонтанными. Рожать планировала именно в этом роддоме, но позже. Все произошло, мягко говоря, спонтанно. Практически «по скорой», - рассказывает депутат. Как сообщалось ранее, роды были запланированы на середину февраля.

    Девочка родилась здоровой и чувствует себя хорошо. Отмечается, что Татьяна рожала самостоятельно. Имя новорожденной не уточняется.  

    О своей беременности Донец сообщила в середине декабря. Отцом ребенка является супруг Татьяны Денис Дзензерский.

    За время беременности народная избранница опубликовала целый ряд фотографий в социальной сети:

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    Депутат Татяна Донец родила дочь
    Депутат Татяна Донец родила дочь
    Депутат Татяна Донец родила дочь
    Депутат Татяна Донец родила дочь
    Депутат Татяна Донец родила дочь
    Депутат Татяна Донец родила дочь
    Депутат Татяна Донец родила дочь
    Депутат Татяна Донец родила дочь

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