Исследование: Подростков уже не интересуют курение и ранний секс

Подростковый бунт в новом поколении приобрел новые черты

В результате масштабного исследования, которое проводилось среди подростков, выяснилось, что их уже не интересуют такие еще недавно популярные развлечения, как ранний секс и курение. Такие выводы были сделаны в результате опроса 19,5 тыс. детей, которые родились на рубеже столетий. Таким образом социологи из Университетского колледжа Лондона



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Подросток за компьютером

Подростковый бунт в новом поколении приобрел новые черты

В результате масштабного исследования, которое проводилось среди подростков, выяснилось, что их уже не интересуют такие еще недавно популярные развлечения, как ранний секс и курение. Такие выводы были сделаны в результате опроса 19,5 тыс. детей, которые родились на рубеже столетий.

Таким образом социологи из Университетского колледжа Лондона пытались выяснить, какой вид «подросткового бунта» интересует молодежь в наши дни. Оказалось, что только два процента британских подростков в возрасте 14 лет сказали, что имели в своей жизни половой акт. А еще три процента признались, что регулярно курят.

Также три процента респондентов заявили, что наносили граффити в общественных местах, а один процент опрошенных назвали себя членами какой-нибудь банды.

Вместе с тем 5% опрошенных признались, что хотя бы раз взламывал компьютерные программы. Таким образом, киберпреступность более распространена среди несовершеннолетних, чем другие пороки.

Как отметили ученые, современное поколение молодых людей оказалось самым непорочным в истории наблюдения.

Джерело: Сегодня