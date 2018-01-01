Самый популярный папа в соцсети: Отец четырех девочек показал, как ему живется

Всего за год подписчиков на инстаграм Симона Хоппера увеличилось с 200 000 до 756 тысяч

Более полумиллиона читателей следят за тем, как англичанин справляется с ролью отца сразу четырех дочек. Истории Симона - это не слащавые фотографии о том, как чудесно пить смузи по утрам, разглядывая молодую листву за окном и пробивающиеся сквозь листочки лучики солнца, это «родительский хардкор» о смене подгузников, спорах с



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Всего за год подписчиков на инстаграм Симона Хоппера увеличилось с 200 000 до 756 тысяч

Более полумиллиона читателей следят за тем, как англичанин справляется с ролью отца сразу четырех дочек. Истории Симона - это не слащавые фотографии о том, как чудесно пить смузи по утрам, разглядывая молодую листву за окном и пробивающиеся сквозь листочки лучики солнца, это «родительский хардкор» о смене подгузников, спорах с подростками и истерики детей по утрам. Однако Симону хватает мудрости подходить ко всем проблемам с юмором, за что, безусловно, он и получил такую известность.

Симон Хоппер (Simon Hooper) работает директором по международным операциям в консалтинговой фирме, его жена - акушерка, старшей дочери сейчас перевалило за 10 лет, средней 7, а двум малышкам сейчас по два года. Будучи в такой исключительно женской компании, Симон в шутку называет свою семью «женской командой», где он в меньшинстве.

Симон решил показать всем, как же живется ему со своими девочками. Благодаря честным снимкам, без фильтров и постановочных кадров, семья Хоппера приобрела тысячи подписчиков и лайков в соцсети.

Джерело: Культурология