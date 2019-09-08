Дети и собаки: трогательные фото



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Трогательные фото, которые гарантированно убедят подарить ребенку любимца

Почти все дети мечтают иметь домашнего любимца. И это вполне оправдано, ведь жить с животными очень интересно и весело. В лице четвероногого можно найти себе лучшего друга и преданного защитника, удовлетворить присущую всем людям потребность заботиться о ком-то, отдавать свои тепло и ласку. Однако часто родители по тем или иным причинам отказывают детям в их желании завести животное.

Наличие в семье ребенка - не помеха для появления домашнего любимца. За то, как скажется на состоянии здоровья малыша, появление в доме четвероногого можно не волноваться. Ведь на самом деле от домашних животных для детского иммунитета немало пользы.

Исследования указывают, что на самом деле домашние любимцы могут быть полезны для здоровья малышей, - написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун на странице в Facebook.

Ранний контакт с некоторыми бактериями может иметь защитный эффект, формируя иммунные реакции детей. Исследователи утверждают, что это эффективная профилактика аллергий и слабого иммунитета.

Особенно в течение первого года жизни ребенка, ведь это критический период, когда микробиом кишечника и иммунитет совместно развиваются.

Кроме того, ученые нашли бактерию, которую переносят собаки, положительно влияющую на развитие кишечной микрофлоры. Исследование более 700 канадских детей показало, что те, кто держал собаку до рождения и после, имели существенно больше бактерий, снижающих риск аллергий и ожирения.

То же касается и кошек. Эти животные также способны защитить ребенка от развития астмы. Есть дети, уже генетически ей подвержены. Но когда дома есть кот, то у такого ребенка появление астмы маловероятно, поскольку ее гены в этом случае не активируются.

Джерело: gazeta.ua