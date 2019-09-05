Какие книги должен прочитать каждый: советы Марка Цукерберга



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way2self.in.ua

Марк Цукерберг добился огромных успехов в жизни и профессиональной сфере. Нет сомнения, что в этом ему помогли умные книги

Несколько лет назад основатель социальной сети Facebook и миллиардер Марк Цукерберг решил придерживаться «медиа-диеты». Он дал себе слово прочитывать по две книги в месяц, чтобы изучать различные темы глубже, чем их предлагают различные СМИ.

Свое слово Марк Цукерберг сдержал, а к тому же, решил порекомендовать другим те книги, которые ему особенно понравились. Отметим, что за год он успел прочитать довольно много, что позволило ему открыть для себя массу интересных вещей.

Став отцом, Цукерберг много думал о том, как сделать лучше окружающий мир. Он со своей женой Присциллой Чан размышляли по поводу того, что поможет предотвратить войны и конфликты. Ответы на некоторые из этих вопросов он нашел в книге «Мировой порядок», написанной бывшим государственным секретарем и советником по нацбезопасности США Генри Киссинджером.

instagram.com/zuck

В произведении рассказывается о том, как правительства разных стран мира взаимодействуют между собой, и почему не могут найти точки соприкосновения. Книга дает анализ состоянию современной мировой политики.

Капитал Марка Цукерберга в последнее время значительно вырос. Недавно он пожертвовал 99 процентов акций Facebook на благотворительные цели, тогда как, согласно книге, экономические институты разных стран мира используют власть исключительно в целях процветания небольшой группы людей. Из информации, полученной в ходе прочтения книги «Почему государства терпят неудачи» (Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон), создателю популярной социальной сети стало понятно, по каким причинам экономический рост не во всех случаях означает долгосрочное процветание.

По мнению Цукерберга книга «Рациональный оптимист» (Мэтт Ридли) служит антитезой «Почему государства терпят неудачи». Прочитав произведение Ридли, создатель Facebook сделал вывод о том, какая идея ему более близка. Если вы любите анализировать и делать собственные выводы о происходящих событиях в экономике, обязательно прочитайте рекомендованную книгу.

Согласно содержанию книги «Портфолио бедности» (Даррел Коллинс, Джонатан Мардок, Стюарт Разенфорд, Орланда Ратвен), почти три миллиарда людей живут на 2,5 доллара в сутки. В некоторых случаях эта сумма еще меньше. Цукерберг выразил надежду на то, что эта книга поможет ему получить представление о том, как можно помочь этим людям.

Марк Цукерберг сказал после прочтения книги «Мукаддима» (Ибн Халдун) о том, что очень многое из учений Халдуна было опровергнуто в процессе жизни, тем не менее, ему интересно было узнать о том, как раньше мыслили люди.

Чтобы лучше познать себя и окружающий мир, прочтите эти книги и вы. Вам вряд ли придется пожалеть о потраченном времени.

Джерело: joinfo.ua