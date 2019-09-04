Мама близнецов и тройняшек рассказала о своей жизни: трогательные фото



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boredpanda.com

Люсия Стайков — фотограф из австралийского города Аделаида, а также мать шестерых детей. У нее есть старший сын, мальчики-близнецы и девочки-тройняшки

Люсия Стайков решила рассказать о том, каково это — растить тройняшек, иллюстрируя это своими замечательными снимками. Глядя на ее фотографии, поневоле задумаешься о том, какие фотографии останутся на память, когда собственные дети станут взрослыми.

«Иметь тройню — это божий дар! Это очень много труда, но каждая секунда того стоит. Есть определенные сложности на пути, но без этого никуда. Я занятая мать шестерых детей. Мальчика, мальчиков-близнецов и девочек-тройняшек. Да, именно в таком порядке», — рассказывает Люсия.

«Когда мы узнали, что у нас будет тройня, притом что у нас уже было трое сыновей, мы не могли в это поверить. Но оказалось, что это удивительное приключение. Я начала снимать своей первой камерой около трех лет назад. Я очень рада, что стала это делать. Теперь у меня есть прекрасные воспоминания в виде фотографий того, как росли мои дети. Вот какова жизнь тройняшек».

По словам женщины, шестеро детей постоянно подкидывают проблемы и сложные вопросы, вроде: как кормить грудью троих младенцев сразу или как протащить эту огромную коляску по нужным магазинам.

Однако Люсия не только справляется со своей многочисленной семьей, но еще и успевает работать фотографом неполный рабочий день.

«Быть организованной — строгая необходимость. Я всё записываю в своём дневнике. Чем старше становятся дети, тем больше вещей приходится планировать. Но я очень люблю свою большую семью», — улыбается австралийка.

Джерело: boredpanda.com