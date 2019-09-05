Сын Игоря Коломойского: баскетболиcт, спортивный менеджер и просто красавчик

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Отпрыск украинского олигарха пополнил ряды баскетбольного клуба «Днепр»

В сети уже появились первые фото Григория Коломойского в новой команде. Снимки с тренировки опубликованы на странице действующих обладателей Кубка Украины в Facebook.

Судя по всему, в своем новом клубе спортсмен будет играть под 45-м номером. Габариты парня просто впечатляют - 193 см и 95 кг.

Григорий Коломойский учился в Кливлендском университете на специальности спортивный менеджмент.

Там же начал играть в баскетбол на позиции разыгрывающего защитника в «Кливленд Стэйт Викингс». На его счету сейчас всего три матча за «Кливленд Стэйт Викингс», в которых он суммарно сыграл 5 минут.

Позже Коломойский играл за израильский «Маккаби». За израильскую команду он сыграл, в общей сложности, 9 минут, и не набрал ни одного очка.

Интересно, что в анкете на странице студенческой команды городом рождения Григория указана Женева.