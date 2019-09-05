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    Сын Игоря Коломойского: баскетболиcт, спортивный менеджер и просто красавчик

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    Сын Игоря Коломойского: баскетболиcт, спортивный менеджер и просто красавчик
    csuvikings.com

    Отпрыск украинского олигарха пополнил ряды баскетбольного клуба «Днепр»

    В сети уже появились первые фото Григория Коломойского в новой команде. Снимки с тренировки опубликованы на странице действующих обладателей Кубка Украины в Facebook.

    Судя по всему, в своем новом клубе спортсмен будет играть под 45-м номером. Габариты парня просто впечатляют - 193 см и 95 кг.

    Григорий Коломойский учился в Кливлендском университете на специальности спортивный менеджмент. 

    Там же начал играть в баскетбол на позиции разыгрывающего защитника в «Кливленд Стэйт Викингс». На его счету сейчас всего три матча за «Кливленд Стэйт Викингс», в которых он суммарно сыграл 5 минут.

    Позже Коломойский играл за израильский «Маккаби». За израильскую команду он сыграл, в общей сложности, 9 минут, и не набрал ни одного очка. 

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    facebook.com/bc.dnipro
    facebook.com/bc.dnipro
    facebook.com/bc.dnipro
    facebook.com/bc.dnipro
    facebook.com/bc.dnipro

    Интересно, что в анкете на странице студенческой команды городом рождения Григория указана Женева.

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    баскетбол Facebook Днепр Игорь Коломойский
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