Дети из семей с разным уровнем дохода показали свои любимые игрушки

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Зимбабве, $41 в месяц на взрослого в семье

То, чем играют дети в разных странах, прекрасно показывает контрастную разницу в обществе

«Если вы хотите понять мир, то присмотритесь как живут другие люди в других странах», — говорят инициаторы проекта Dollar Street. Его создатели побывали в сотнях семей с разным уровнем доходов по всему миру и сфотографировали их имущество.

Фотограф Анна Рослинг Реннлунд является одним из основателей проекта Dollar Street — платформы, на которой размещено более 30 тыс. фотографий, снятых в 50 странах и 264 семьях.

Задача фотографов заключалась в том, чтобы зафиксировать максимум 135 объектов в каждом доме, в том числе игрушек. Посмотрев их и соотнеся с доходом владельцев этих предметов, можно создать приблизительную картину того, что происходит в той или иной стране.

От месячного бюджета в $45 до более чем $3 тыс., эти бытовые снимки из повседневной жизни сотен семей являются намного более эффективным способом рассказать об обществе, чем любой график.



«Люди из других культур зачастую выглядят страшно или экзотично, — рассказывает Анна. — Но это необходимо изменить. Мы ходим показать, как в действительности живут люди. Используя для этого в качестве данных фотографии, чтобы люди могли увидеть, как выглядит жизнь при разном уровне достатка. Dollar Street позволяет вам посетить многие дома по всему миру не путешествуя».

Через эти фотографии удалось выяснить следующее: люди с одинаковым уровнем доходов ведут сходный образ жизни, несмотря на разность культур, но и люди с разными доходами имеют также много общего. Например, игрушки. Оказывается, все дети любят мячи, палки, кукол, плюшевых зверей, конструкторы Legо и гаджеты.

Джерело: tech.onliner.by