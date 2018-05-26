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    Дети из семей с разным уровнем дохода показали свои любимые игрушки

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    <span>Зимбабве, $41 в месяц на взрослого в семье</span> - Дети из семей с разным уровнем дохода показали свои любимые игрушки
    Зимбабве, $41 в месяц на взрослого в семье

    То, чем играют дети в разных странах, прекрасно показывает контрастную разницу в обществе

    «Если вы хотите понять мир, то присмотритесь как живут другие люди в других странах», — говорят инициаторы проекта Dollar Street. Его создатели побывали в сотнях семей с разным уровнем доходов по всему миру и сфотографировали их имущество. 

    Фотограф Анна Рослинг Реннлунд является одним из основателей проекта Dollar Street — платформы, на которой размещено более 30 тыс. фотографий, снятых в 50 странах и 264 семьях.

    Задача фотографов заключалась в том, чтобы зафиксировать максимум 135 объектов в каждом доме, в том числе игрушек. Посмотрев их и соотнеся с доходом владельцев этих предметов, можно создать приблизительную картину того, что происходит в той или иной стране. 

    От месячного бюджета в $45 до более чем $3 тыс., эти бытовые снимки из повседневной жизни сотен семей являются намного более эффективным способом рассказать об обществе, чем любой график.

    «Люди из других культур зачастую выглядят страшно или экзотично, — рассказывает Анна. — Но это необходимо изменить. Мы ходим показать, как в действительности живут люди. Используя для этого в качестве данных фотографии, чтобы люди могли увидеть, как выглядит жизнь при разном уровне достатка. Dollar Street позволяет вам посетить многие дома по всему миру не путешествуя».

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    на весь екран згорнути
    Зимбабве, $34 в месяц на взрослого в семье, самодельный мяч
    США, $4650 в месяц на взрослого, бейсбольная экипировка
    Буркина-Фасо, $29 в месяц на взрослого в семье, старая велосипедная покрышка
    Иордания, $7433 в месяц на взрослого, большая плюшевая игрушка
    Китай, $10 090 в месяц на взрослого, плюшевая игрушка
    Гаити, $43 в месяц на взрослого в семье, обруч
    Иордания, $583 в месяц на взрослого, планшет
    Китай, $2235 в месяц на взрослого, модель танка
    Буркина-Фасо, $45 в месяц на взрослого в семье
    Индия, $245 в месяц на взрослого
    Индия, $65 в месяц на взрослого, самодельная бита для крикета
    Индия, $31 в месяц на взрослого в семье
    Украина, $10 090 в месяц на взрослого, большая плюшевая игрушка
    США, $855 в месяц на взрослого, Lego
    Колумбия, $163 в месяц на взрослого, котик
    Гаити, $39 в месяц на взрослого в семье, самодельная машинка
    ЮАР, $2862 в месяц на взрослого, плюшевая игрушка
    Кения, $3268 в месяц на взрослого, планшет
    Латвия, $480 в месяц на взрослого, мягкая игрушка
    Гаити, $102 в месяц на взрослого, электронная игра «Тетрис»
    Кот-д'Ивуар, $61 в месяц на взрослого, сандалия
    Руанда, $251 в месяц на взрослого, палка
    Индия, $369 в месяц на взрослого, смартфон
    Палестина, $112 в месяц на взрослого, пластиковая бутылка
    Бурунди, $29 в месяц на взрослого в семье, сушеная кукуруза
    Колумбия, $123 в месяц на взрослого, волейбольный мяч
    Буркина-Фасо, $54 в месяц на взрослого в семье
    Зимбабве, $41 в месяц на взрослого в семье

    Через эти фотографии удалось выяснить следующее: люди с одинаковым уровнем доходов ведут сходный образ жизни, несмотря на разность культур, но и люди с разными доходами имеют также много общего. Например, игрушки. Оказывается, все дети любят мячи, палки, кукол, плюшевых зверей, конструкторы Legо и гаджеты.

    Джерело: tech.onliner.by

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