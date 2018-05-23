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    Топлес с вином: Кендалл Дженнер опубликовала провокационный снимок

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    Кендалл Дженнер - Топлес с вином: Кендалл Дженнер опубликовала провокационный снимок
    Кендалл Дженнер

    Кажется, что в семье Кардашьян-Дженнер идет негласная борьба за первенство по количеству обнаженных фото

    Главные конкурентки — Ким и Кендалл. И пока супруга Канье Уэста все же остается лидером, учитывая ее полностью обнаженные кадры, младшая сестра уверенно наступает ей на пятки.

    На днях Кендалл опубликовала в Instagram откровенное фото, на котором позирует топлес с бокалом вина в руках и полотенцем на голове. Автором интимного снимка стала лучшая подруга модели Хейли Болдуин.

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    Стоит отметить, что модель частенько делится с подписчиками подобными фото и не упускает возможности лишний раз выйти в свет в пикантном наряде или попозировать на пляже фотографам.


    Джерело: graziamagazine.ru

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