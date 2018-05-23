Эффектная топ-модель снялась в соблазнительной фотосессии на пляже

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Летиция Каста

Летиция Каста позирует в мокрой одежде и рассказывает, что самое важное в жизни

Знаменитая французская топ-модель и актриса Летиция Каста стала героиней стильной фотосесии фотографа и режиссера Жан-Батиста Мондино. Снимки опубликованы в майском номере журнала Madame Figaro.

40-летняя Каста появляется в привычных для себя образах, в которых изысканность сплетается с соблазнительностью. Съемка проходила на пляже. Стилистом фотопроекта выступила Барбра Луисон, которая стремилась подчеркнуть элегантность героини съемки.

В интервью, сопровождающем снимки, Каста рассказала о своем мировоззрении. «Самое главное в жизни – это сама жизнь. Нужно выходить из своей зоны комфорта и все время учиться. Нужно уметь смотреть на вещи под разными углами, нужно уметь быть пластичным. Оптимистом быть не просто, однако этому также, как и всему остальному, можно научиться».

Это не первое сотрудничество Мондино и Касты. Он фотографировал актрису для различных глянцевых изданий на разных этапах ее карьеры. «Мне посчастливилось фотографировать ее в разное время. Она по-прежнему очень загадочна. Ее благородная сдержанность и типичное французское равнодушие делают ее потрясающей моделью, с которой всегда интересно работать. Летиция – женщина-тайна, настоящий деликатес», - комментирует режиссер модную съемку фотограф.

Джерело: Новое Время