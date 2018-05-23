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    Королевский дворец Швеции опубликовал трогательные портреты принцессы Эстель и принца Оскара

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    <p><span id="" class="image_description">Кронпринцесса Виктория с супругом принцем Даниэлем и детьми - принцессой Эстель и принцем Оскаром</span></p> <div></div> <p></p> <div> <div></div> </div> - Королевский дворец Швеции опубликовал трогательные портреты принцессы Эстель и принца Оскара

    Кронпринцесса Виктория с супругом принцем Даниэлем и детьми - принцессой Эстель и принцем Оскаром

    Фотосессия прошла в королевском парке

    Королевский дом Швеции полон традиций, одна из них - публикация официальных портретов Эстель и Оскара - детей наследницы престола кронпринцессы Виктории и ее супруга принца Даниэля. Новые снимки, представленные на днях, были сделаны в парке королевского дворца Хага.

    Обычно официальные портреты королевской семьи выходят два раза в год. В июне - в канун праздника летнего солнцестояния, который принято широко отмечать в Швеции, и в декабре - перед рождественскими праздниками. Но в этом году, фотооткрытки выпустили в конце мая.

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    Королевский дворец Швеции опубликовал трогательные портреты принцессы Эстель и принца Оскара
    Королевский дворец Швеции опубликовал трогательные портреты принцессы Эстель и принца Оскара
    Королевский дворец Швеции опубликовал трогательные портреты принцессы Эстель и принца Оскара
    Королевский дворец Швеции опубликовал трогательные портреты принцессы Эстель и принца Оскара

    Маленькие наследники престола были сфотографированы в непринужденной атмосфере: 6-летняя Эстель вместе с братом бегает по парку, забирается на деревья и знакомит двухлетнего Оскара с окружающим миром. Снимки сделал популярный шведский фотограф Линда Бростром. Жители королевства сразу же отметили, как выросли дети, и как сильно Оскар стал похож на своего отца.

    Джерело: Hello!

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