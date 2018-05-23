Королевский дворец Швеции опубликовал трогательные портреты принцессы Эстель и принца Оскара

Фотосессия прошла в королевском парке

Королевский дом Швеции полон традиций, одна из них - публикация официальных портретов Эстель и Оскара - детей наследницы престола кронпринцессы Виктории и ее супруга принца Даниэля. Новые снимки, представленные на днях, были сделаны в парке королевского дворца Хага.

Обычно официальные портреты королевской семьи выходят два раза в год. В июне - в канун праздника летнего солнцестояния, который принято широко отмечать в Швеции, и в декабре - перед рождественскими праздниками. Но в этом году, фотооткрытки выпустили в конце мая.

Маленькие наследники престола были сфотографированы в непринужденной атмосфере: 6-летняя Эстель вместе с братом бегает по парку, забирается на деревья и знакомит двухлетнего Оскара с окружающим миром. Снимки сделал популярный шведский фотограф Линда Бростром. Жители королевства сразу же отметили, как выросли дети, и как сильно Оскар стал похож на своего отца.