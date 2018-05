Известный журнал поместил на обложку картину, созданную нейросетью

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новый номер Bloomberg Businessweek посвящен тому, как быстро технологии искусственного интеллекта внедряются в нашу жизнь

21 мая в продажу поступил специальный выпуск журнала Bloomberg Businessweek, обложку которого разработала нейросеть. Номер под названием Sooner Than You Think («Раньше, чем вы думаете») посвящен теме искусственного интеллекта и тому, как эта технология постепенно становится незаменимой во многих сферах.

Для разработки кавера издание обратилось к американскому программисту Робби Баррату, чья нейросеть недавно «нарисовала» портреты обнаженных людей, получившие вирусную популярность в Сети. Используя свои предыдущие наработки, Баррат обучил искусственный интеллект создавать изображения, имитирующие пейзажи.

«Нейросети станут одним из главных инструментов в искусстве XXI века, — считает программист. — У этой технологии есть огромный потенциал, который нам только предстоит раскрыть». Баррат также рассказал, что разработанный им искусственный интеллект вскоре сможет подобно человеку «переживать» перепады настроения. Это будет напрямую отражаться на его произведениях.

Джерело: Bird In Flight