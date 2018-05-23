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    Криштиану Роналду умилил сеть снимком подросших детей

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    Криштиану Роналду&nbsp; - Криштиану Роналду умилил сеть снимком подросших детей
    Криштиану Роналду 

    Несмотря на плотный график, Криштиану Роналду старается как можно больше времени уделять семье

    Сейчас у него подрастает четверо детей, в которых футболист души не чает. На днях молодой отец поделился с подписчиками в Instagram семейным фото с подросшими близнецами Евой и Матео, младшей дочкой Аланой Мартиной и возлюбленной Джорджиной Родригес.

    Всего за несколько часов трогательный снимок набрал более трех миллионов лайков. Фолловеры не перестают умиляться футболистом и его трепетным отношением к Джорджине и детям.

    Несмотря на слухи об изменах, в отношениях пары царит идиллия. А почти сразу после рождения дочери, Криштиану заявил, что уже снова готов стать папой. Не исключаем, что Джорджина поддержит любимого и согласиться на еще одного ребенка.

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    Криштиану Роналду умилил сеть снимком подросших детей
    Криштиану Роналду умилил сеть снимком подросших детей
    Криштиану Роналду умилил сеть снимком подросших детей
    Криштиану Роналду умилил сеть снимком подросших детей
    Криштиану Роналду умилил сеть снимком подросших детей

    Напомним, Криштиану и Джорджина вместе около года. В сентябре появилась информация о том, что влюбленные помолвлены. Пара посетила футбольный матч в Португалии и журналисты заметили, что на безымянном пальце Джорджины сверкает кольцо с бриллиантом. Позднее СМИ трубили, что Родригес и Роналду вовсю планируют свадьбу — поклясться в вечной любви они планируют сразу после окончания Чемпионата мира по футболу 2018.

    Джерело: graziamagazine.ru

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