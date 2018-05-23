Криштиану Роналду умилил сеть снимком подросших детей

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Криштиану Роналду

Несмотря на плотный график, Криштиану Роналду старается как можно больше времени уделять семье

Сейчас у него подрастает четверо детей, в которых футболист души не чает. На днях молодой отец поделился с подписчиками в Instagram семейным фото с подросшими близнецами Евой и Матео, младшей дочкой Аланой Мартиной и возлюбленной Джорджиной Родригес.

Всего за несколько часов трогательный снимок набрал более трех миллионов лайков. Фолловеры не перестают умиляться футболистом и его трепетным отношением к Джорджине и детям.

Несмотря на слухи об изменах, в отношениях пары царит идиллия. А почти сразу после рождения дочери, Криштиану заявил, что уже снова готов стать папой. Не исключаем, что Джорджина поддержит любимого и согласиться на еще одного ребенка.

Напомним, Криштиану и Джорджина вместе около года. В сентябре появилась информация о том, что влюбленные помолвлены. Пара посетила футбольный матч в Португалии и журналисты заметили, что на безымянном пальце Джорджины сверкает кольцо с бриллиантом. Позднее СМИ трубили, что Родригес и Роналду вовсю планируют свадьбу — поклясться в вечной любви они планируют сразу после окончания Чемпионата мира по футболу 2018.

Джерело: graziamagazine.ru