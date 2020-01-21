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    Фото

    Джиджи Хадид показала фото для Vogue

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    Джиджи Хадид показала фото для Vogue
    instagram.com/gigihadid

    Темой фотосессии стали 90-е

    Американская супермодель Джиджи Хадид снялась топлес для февральского номера российского Vogue. Пикантными снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.

    Хадид снялась в комплекте черного белья и прозрачных светлых штанах. Также модель снялась в черном платье с шифоновым верхом без бюстгальтера. Обнаженную грудь звезда прикрыла прядями волос.

    Супермодель снялась еще в нескольких нарядах, а также позировала топлес. На обложку модель попала в разноцветном купальнике с откровенным декольте.

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    Джиджи Хадид показала фото для Vogue
    Джиджи Хадид показала фото для Vogue
    Джиджи Хадид показала фото для Vogue
    Джиджи Хадид показала фото для Vogue
    Джиджи Хадид показала фото для Vogue
    Джиджи Хадид показала фото для Vogue
    Джиджи Хадид показала фото для Vogue
    Джиджи Хадид показала фото для Vogue
    Джиджи Хадид показала фото для Vogue

    Автором съемки выступила Зои Гроссман, ранее работавшая с сестрой Джиджи — Беллой Хадид, а также Ириной Шейк и другими популярными моделями.

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