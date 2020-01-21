Джиджи Хадид показала фото для Vogue



Розсилка ВІДПРАВИТИ

instagram.com/gigihadid

Темой фотосессии стали 90-е

Американская супермодель Джиджи Хадид снялась топлес для февральского номера российского Vogue. Пикантными снимками звезда поделилась на своей странице в Instagram.

Хадид снялась в комплекте черного белья и прозрачных светлых штанах. Также модель снялась в черном платье с шифоновым верхом без бюстгальтера. Обнаженную грудь звезда прикрыла прядями волос.

Супермодель снялась еще в нескольких нарядах, а также позировала топлес. На обложку модель попала в разноцветном купальнике с откровенным декольте.

Автором съемки выступила Зои Гроссман, ранее работавшая с сестрой Джиджи — Беллой Хадид, а также Ириной Шейк и другими популярными моделями.