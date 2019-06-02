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    Эксперты составили список самых фотографируемых мест в мире

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    Эксперты составили список самых фотографируемых мест в мире
    pexels.com

    Онлайн-сервис поиска авиабилетов и отелей Skyscanner составил рейтинг самых фотографируемых мест в мире

    Для этого эксперты сервиса опросили тысячу путешественников, предоставив им на выбор несколько главных достопримечательностей мира. На первом месте оказался символ Франции и Парижа — Эйфелева башня. За этот вариант проголосовали 18 процентов респондентов.

    К 300-метровому железному творению Эйфеля относятся по-разному: одних оно восхищает, другим — портит вид. Но башня примагничивает к себе всех, кто заглянул в Париж.

    Это неудивительно: ее видно и с Монмартра, и из парка Бельвиль, и с тихих улочек, и даже из вагонов метро. Символу города сложно не попасть в кадр — особенно по вечерам, когда огни башни и сами напоминают вспышки тысячи фотокамер.

    За ней последовала Каппадокия — скалистая местность в Турции, где проходит фестиваль воздушных шаров. За нее проголосовали 15 процентов опрошенных. Также в тройку вошел римский Колизей (13 процентов).

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    pexels.com
    pexels.com
    pexels.com
    pexels.com
    pexels.com
    pexels.com
    pexels.com

    Кроме того, в список десяти самых фотографируемых достопримечательностей вошли Красная площадь в Москве (12 процентов), Таймс-сквер в Нью-Йорке (9 процентов), парк Гуэль в Барселоне (9 процентов), Бурдж-Халифа в Дубае (8 процентов), бухта Халонг во Вьетнаме (8 процентов), Тауэрский мост в Лондоне (4 процента) и Виктория-Пик в Гонконге (4 процента).

    Джерело: obozrevatel.com

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