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    Ferrari выпустила лимитированную серию спорткаров, стоимостью в миллион фунтов каждый (фото)

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    Ferrari выпустила лимитированную серию спорткаров, стоимостью в миллион фунтов каждый (фото)

    Все уже проданы

    Ferrari объявили о создании нового автомобильного ряда Icona и сразу дали понять, о чем идет речь. Компания уже выпустила дебютные «иконы» – два очень дорогих и лимитированных спидстера Monza SP1 и SP2. Каждая модель стоит более миллиона фунтов, а для предзаказа были доступны всего 200 экземпляров (которые, конечно, уже успели раскупить).

    Спорткары вдохновлены гоночными автомобилями 1950-х. Маленькие двери, арки над колесами и полное отсутсвие не только крыши, а даже лобового стекла пришли к нам именно из этих времен.

    Обе модели украшены желтыми полосками на корпусе (который, кстати, практически полностью сделан из углепластика). Различаются SP1 и SP2 только количеством посадочных мест и, соответсвенно, весом, но незначительно. Спорткар с местом для пассажира всего на 20 килограмм тяжелее, чем без. Модель полегче весит всего 1,5 тысячи килограмм.

    Мощность новых автомобилей – 810 лошадиных сил, разгон до сотни занимает менее трех секунд с максимальной скоростью в 300 километров час. 

    Чтобы в глаза обладателям Ferrari постоянно не попадал мусор, пыль, насекомые или даже птицы (согласитесь, столкнуться лицом с голубем – развлечение не из приятных), в комплекте со спидстерами идут шлемы и другая гоночная экипировка. Одежду и аксессуары для вождения автомобильная компания разработала вместе с модными Домами Loro Piana и Berluti.

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    Ferrari выпустила лимитированную серию спорткаров, стоимостью в миллион фунтов каждый (фото)
    Ferrari выпустила лимитированную серию спорткаров, стоимостью в миллион фунтов каждый (фото)
    Ferrari выпустила лимитированную серию спорткаров, стоимостью в миллион фунтов каждый (фото)
    Ferrari выпустила лимитированную серию спорткаров, стоимостью в миллион фунтов каждый (фото)
    Ferrari выпустила лимитированную серию спорткаров, стоимостью в миллион фунтов каждый (фото)
    Ferrari выпустила лимитированную серию спорткаров, стоимостью в миллион фунтов каждый (фото)
    Ferrari выпустила лимитированную серию спорткаров, стоимостью в миллион фунтов каждый (фото)
    Ferrari выпустила лимитированную серию спорткаров, стоимостью в миллион фунтов каждый (фото)
    Ferrari выпустила лимитированную серию спорткаров, стоимостью в миллион фунтов каждый (фото)
    Ferrari выпустила лимитированную серию спорткаров, стоимостью в миллион фунтов каждый (фото)

     

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    Джерело: GQ

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