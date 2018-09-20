Ferrari выпустила лимитированную серию спорткаров, стоимостью в миллион фунтов каждый (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Все уже проданы

Ferrari объявили о создании нового автомобильного ряда Icona и сразу дали понять, о чем идет речь. Компания уже выпустила дебютные «иконы» – два очень дорогих и лимитированных спидстера Monza SP1 и SP2. Каждая модель стоит более миллиона фунтов, а для предзаказа были доступны всего 200 экземпляров (которые, конечно, уже успели раскупить).

Спорткары вдохновлены гоночными автомобилями 1950-х. Маленькие двери, арки над колесами и полное отсутсвие не только крыши, а даже лобового стекла пришли к нам именно из этих времен.

Обе модели украшены желтыми полосками на корпусе (который, кстати, практически полностью сделан из углепластика). Различаются SP1 и SP2 только количеством посадочных мест и, соответсвенно, весом, но незначительно. Спорткар с местом для пассажира всего на 20 килограмм тяжелее, чем без. Модель полегче весит всего 1,5 тысячи килограмм.

Мощность новых автомобилей – 810 лошадиных сил, разгон до сотни занимает менее трех секунд с максимальной скоростью в 300 километров час.

Чтобы в глаза обладателям Ferrari постоянно не попадал мусор, пыль, насекомые или даже птицы (согласитесь, столкнуться лицом с голубем – развлечение не из приятных), в комплекте со спидстерами идут шлемы и другая гоночная экипировка. Одежду и аксессуары для вождения автомобильная компания разработала вместе с модными Домами Loro Piana и Berluti.

«Скотч» также рекомендует: Меган Маркл состоит в близких отношениях с одним из членов королевской семьи. И это не Гарри

Джерело: GQ