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    Шоу-биз

    Меган Маркл состоит в близких отношениях с одним из членов королевской семьи. И это не Гарри

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    Меган Маркл состоит в близких отношениях с одним из членов королевской семьи. И это не Гарри
    Getty Images Europe

    Сближение с новыми родственниками всегда проходит волнительно и не всегда гладко. Тем более, если вы из совершенно разных слоев общества

    Но Меган Маркл, женившись на принце Гарри в мае, похоже, не испытывает никаких проблем со своей новой семьей.

    Она пользуется большим успехом у Королевы. Их часто видят вместе, как они смеются и шутят вместе.

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    Кроме того, Меган очень подружилась еще с одним представителем королевской семьи. По информации Vanity Fair, герцогиня Сассекская состоит в «нежных отношениях» со своим новым тестем принцем Чарльзом.

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    Меган Маркл состоит в близких отношениях с одним из членов королевской семьи. И это не Гарри
    Меган Маркл состоит в близких отношениях с одним из членов королевской семьи. И это не Гарри
    UK Press

    Источник сообщает, что связь между ними очень близка, ведь Чарльз проявил много любви к Гарри и Меган, и Гарри будет вечно благодарен папе за то, что он так заботится о Меган. Именно принц Чарльз одним из первых поддержал Меган, после проблем, связанных с выходками ее отца.

     

    Джерело: mirror.co.uk

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