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    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства

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    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    facebook.com/jeffrouitto

    Люди искусства любят использовать в своих работах неоднозначные и не очевидные материалы

    Художник из Вашингтона прославился своими необычными скульптурами, изображающих животных, которые чаще всего созданы из простых, непримечательных палок, щепок, корней и других частей засохших деревьев.

    Джеффро Уитто превращает никому не нужные коряги в произведения искусства. С помощью собственных рук и небольшого участия бензопилы мужчина творит настоящую магию от которой невозможно оторвать взгляд

    Впрочем, зачем об этом читать, надо взглянуть! Вашему вниманию — проект Knock on Wood («стук по дереву»).

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    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства
    facebook.com/jeffrouitto

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    Джерело: twizz.ru

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