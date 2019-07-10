Художник превращает сухие деревяшки в произведения искусства



Розсилка ВІДПРАВИТИ

facebook.com/jeffrouitto

Люди искусства любят использовать в своих работах неоднозначные и не очевидные материалы

Художник из Вашингтона прославился своими необычными скульптурами, изображающих животных, которые чаще всего созданы из простых, непримечательных палок, щепок, корней и других частей засохших деревьев.

Джеффро Уитто превращает никому не нужные коряги в произведения искусства. С помощью собственных рук и небольшого участия бензопилы мужчина творит настоящую магию от которой невозможно оторвать взгляд

Впрочем, зачем об этом читать, надо взглянуть! Вашему вниманию — проект Knock on Wood («стук по дереву»).

Джерело: twizz.ru