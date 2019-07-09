Звезда фильма «Форрест Гамп» празднует день: рождения яркие фотографии Тома Хэнкса

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Том Хэнкс – американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Обладатель двух премий «Оскар» к ряду за роли в фильмах «Филадельфия» и «Форрест Гамп»

Томас Джеффри Хэнкс родился 9 июля 1956 года в городе Конкорд (штат Калифорния).

Самые знаменитые и популярные роли актера пришлись на 90-е годы. Сначала Хэнкс в 1993 году сыграл одинокого отца в фильме «Неспящие в Сиэтле», затем гомосексуалиста, умирающего от СПИДа в фильме «Филадельфия», который вышел на экраны в том же году.

Но подлинный триумф ожидал актера через год, когда прославленный режиссер Роберт Земекис снял психологический кинофильм «Форрест Гамп», в котором главную роль умственно отсталого юноши сыграл Том Хэнкс.

Картина получила сразу 6 «Оскаров», в том числе и статуэтку за лучшую мужскую главную роль, а актер превратился в национального героя.

В скором времени последовали еще несколько выдающихся работ, которые назовут лучшими фильмами в карьере Хэнкса: «Аполлон 13» - фильм о самом драматическом моменте освоения человеком космоса, «Спасти рядового Райана» - легендарная картина, которая была внесена впоследствии в список культурного наследия США, «Вам письмо» - красивая романтическая комедия, «Зеленая миля» - восторженно встреченная экранизация нашумевшего романа Стивена Кинга и другие.

В 2011 году Хэнкс должен был сыграть в фильме «Утраченный символ», но режиссер Рон Ховард, снявший «Код да Винчи» и «Ангелы и демоны» по одноименным романам Дэна Брауна, отказался экранизировать еще одну книгу автора.

В новом столетии успех Тома Хэнкса не потух, новые картины стали такими же популярными. Американец поработал с выдающимися звездами Голливуда: с Леонардо Ди Каприо в авантюрной комедии «Поймай меня, если сможешь», Джулией Робертс в комедии «Ларри Краун», Эммой Томпсон в биографическом фильме «Спасти мистера Бэнкса» о писательнице Памеле Трэверс, которая является создательницей книг о Мэри Поппинс, а также с Хью Грантом в историко-фантастическом фильме «Облачный атлас» и другими знаменитыми актерами.

Том Хэнкс – один из немногих знаменитых актеров Голливуда, который не дает повода желтой прессе. Киноактер - прекрасный семьянин, заботливый муж и отец.