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    Фото

    Новая кутюрная коллекция Valentino: впечатляющие фото с показов

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    Новая кутюрная коллекция Valentino: впечатляющие фото с показов
    vogue.ua

    Вера Пьерпаоло Пиччоли в актуальность кутюра широко известна в модной индустрии. Дизайнер знает, что элегантности и мастерства уже не достаточно, чтобы соблазнить клиентов

    Поэтому он обратился к идеи инклюзивности, которая нашла отклик в мире, в котором стремятся продвигать изоляционизм, иные взгляды и страх.

    Требуется немалый запас сил и креативности, чтобы наполнить подиум столь яркими цветными сочетаниями и самыми демонстративными силуэтами. Эта коллекция излучала дерзость и смелость – начиная с канареечно-желтого ансамбля, открывающего шоу.

    «Сегодня важно мечтать о мире без границ, где каждый может прожить свой собственный путь», – сказал Пиччоли. Эта мечта пронизывала бесчисленное множество образов: от усыпанных декоров вечерних ансамблей (с бахромой, вышитыми плащами из бархата, крепа и ламе) и богатых дневных (невероятное темно-синее кашемировое цветочное пальто с интарсией) до истинно царственных (кашемировые платья цвета слоновой кости с деталями оттенка металлик).

    Великолепные и часто в удивительных сочетаниях – цвета и оттенки стали главными героями коллекции. Фирменные трапециевидные юбки в лимонно-зеленом и сливовом оттенках; бюстье в охре, сирени и фтористо-желтом; пернатые пальто и драпированные платья из крепа в кирпичном и аквамариновом.

    И главное – мастерство. На создание платья с цветочными аппликациями потребовалось 990 часов ручной работы, а на платье без рукавов из розовых марлевых квадратов, соединенных друг с другом – 2 010 часов.

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    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua
    vogue.ua

    Столь же потрясающими, но почти простыми для сравнения, были драпированные платья из тафты в изумрудно-зеленом и ярко-оранжевом оттенках. Совокупный эффект всей этой красоты просто непреодолим.

    Джерело: vogue.ua

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