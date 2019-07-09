Новая кутюрная коллекция Valentino: впечатляющие фото с показов



Розсилка ВІДПРАВИТИ

vogue.ua

Вера Пьерпаоло Пиччоли в актуальность кутюра широко известна в модной индустрии. Дизайнер знает, что элегантности и мастерства уже не достаточно, чтобы соблазнить клиентов

Поэтому он обратился к идеи инклюзивности, которая нашла отклик в мире, в котором стремятся продвигать изоляционизм, иные взгляды и страх.

Требуется немалый запас сил и креативности, чтобы наполнить подиум столь яркими цветными сочетаниями и самыми демонстративными силуэтами. Эта коллекция излучала дерзость и смелость – начиная с канареечно-желтого ансамбля, открывающего шоу.

«Сегодня важно мечтать о мире без границ, где каждый может прожить свой собственный путь», – сказал Пиччоли. Эта мечта пронизывала бесчисленное множество образов: от усыпанных декоров вечерних ансамблей (с бахромой, вышитыми плащами из бархата, крепа и ламе) и богатых дневных (невероятное темно-синее кашемировое цветочное пальто с интарсией) до истинно царственных (кашемировые платья цвета слоновой кости с деталями оттенка металлик).

Великолепные и часто в удивительных сочетаниях – цвета и оттенки стали главными героями коллекции. Фирменные трапециевидные юбки в лимонно-зеленом и сливовом оттенках; бюстье в охре, сирени и фтористо-желтом; пернатые пальто и драпированные платья из крепа в кирпичном и аквамариновом.

И главное – мастерство. На создание платья с цветочными аппликациями потребовалось 990 часов ручной работы, а на платье без рукавов из розовых марлевых квадратов, соединенных друг с другом – 2 010 часов.

Столь же потрясающими, но почти простыми для сравнения, были драпированные платья из тафты в изумрудно-зеленом и ярко-оранжевом оттенках. Совокупный эффект всей этой красоты просто непреодолим.

Джерело: vogue.ua