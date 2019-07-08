Забег с быками: яркие снимки с фестиваля в Памплоне



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В ходе забега пострадали минимум пятеро, среди которых туристы из США

По меньшей мере пять человек получили травмы различной степени тяжести после забега с быками - «энсьерро», который проводился в воскресенье, 7 июля, в рамках фестиваля Сан-Фермин в испанской Памплоне.

Опасное соревнование, в ходе которого сотни людей, которых преследуют выпущены из отряда разъяренные быки бегут по узкой улице, стартовало в 8 утра по местному времени и продолжалось около трех минут, пока быков перегоняли на арену.

Согласно информации, три человека пострадали в результате удара рогами, в том числе двое туристов из США.

Фестиваль в честь покровителя Наварры Святого Фермина начался в Памплоне в субботу и продлится около недели. В ходе праздничных мероприятий пройдут многочисленные марши, концерты и детские праздники. Но изюминкой гуляний считаются именно забеги с быками.

Участниками энсьерро могут стать как местные жители, так и сами туристы. Зачастую некоторые участники, убегая от быков, специально держат минимальную дистанцию с животными, чтобы придать событию больше остроты и заставить зрителей поволноваться.

Те же, кто не решился принять участие в энсьерро, могут понаблюдать за зрелищем с безопасного места.

Джерело: ukr.segodnya.ua