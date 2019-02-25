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    Художник добавляет звездам лишние килограммы, желая показать, что красота бывает любых размеров

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    Художник добавляет звездам лишние килограммы, желая показать, что красота бывает любых размеров
    @jaytee_fa_artist

    Художник Джей Ти меняет стереотипную точку зрения на красоту

    Тренд на бодипозитив и принятие своей внешности не сбавляет обороты. Моделей plus-size уже можно видеть на обложках, и все больше людей выступают против унижения полных людей.

    В поддержку полных людей сейчас высказываются многие, растут ряды плюс-сайз моделей. В то же время селебрити то и дело фотошопят свои снимки, чтобы хвастаться в социальных сетях подтянутыми фигурами без грамма жира.

    Таким человек является и художник Джей Ти. Он недоволен засилием худых девушек на экране и выражает свой протест, добавляя знаменитостям лишние килограммы, пытаясь изменить привычные эталоны. «Красота бывает разных размеров!» — так заявляет он в своем Instagram.

    Аргентинский художник, который ведет инстаграм-аккаунт под ником jaytee_fa_artist, «преображает» знаменитостей на свой манер. Он берет снимки известных певиц, актрис и моделей и добавляет звездам на них лишние килограммы.

    Парень хочет показать, что симпатично можно выглядеть в разном весе.

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    на весь екран згорнути
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist
    @jaytee_fa_artist

    Среди тех, кто подвергся эксперименту иллюстратора: Селена Гомес, Пэрис Хилтон, Келли Брук, Бейонсе, Ферги, Кейт Бекинсейл, Кристина Хендрикс, Эмма Стоун, Ева Лонгория, Меган Фокс, Леди Гага, Лана Дель Рей, Памела Андерсон.

    Джерело: segodnya.ua

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