Художник добавляет звездам лишние килограммы, желая показать, что красота бывает любых размеров



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@jaytee_fa_artist

Художник Джей Ти меняет стереотипную точку зрения на красоту

Тренд на бодипозитив и принятие своей внешности не сбавляет обороты. Моделей plus-size уже можно видеть на обложках, и все больше людей выступают против унижения полных людей.

В поддержку полных людей сейчас высказываются многие, растут ряды плюс-сайз моделей. В то же время селебрити то и дело фотошопят свои снимки, чтобы хвастаться в социальных сетях подтянутыми фигурами без грамма жира.

Таким человек является и художник Джей Ти. Он недоволен засилием худых девушек на экране и выражает свой протест, добавляя знаменитостям лишние килограммы, пытаясь изменить привычные эталоны. «Красота бывает разных размеров!» — так заявляет он в своем Instagram.

Аргентинский художник, который ведет инстаграм-аккаунт под ником jaytee_fa_artist, «преображает» знаменитостей на свой манер. Он берет снимки известных певиц, актрис и моделей и добавляет звездам на них лишние килограммы.

Парень хочет показать, что симпатично можно выглядеть в разном весе.

Среди тех, кто подвергся эксперименту иллюстратора: Селена Гомес, Пэрис Хилтон, Келли Брук, Бейонсе, Ферги, Кейт Бекинсейл, Кристина Хендрикс, Эмма Стоун, Ева Лонгория, Меган Фокс, Леди Гага, Лана Дель Рей, Памела Андерсон.

Джерело: segodnya.ua