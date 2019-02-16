Бразильский художник превращает старые автомобильные покрышки в кроватки для животных



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boredpanda.com

Говорят, что ничто не сияет ярче доброго сердца. И не зря за добрые дела всегда воздается!

Амарилдо Сильва, несомненно, обладает добрым сердцем, так как молодой бразильский мастер уже более полутора лет своей жизни посвятил улучшению условий проживания для братьев наших меньших.

Так, Сильва превращает старые покрышки в удобные, окрашенные в разные цвета, кроватки, и хорошая новость заключается в том, что он не собирается прекращать этим заниматься.

Все началось два года назад, когда Амарилдо искал способы получения дополнительного дохода, используя для этом мусор, который люди выбрасывают на улицы. Он всегда любил делать поделки из материалов, которые больше не использовались и были выброшены.

Создавая из этого что-то новое, он не только стал вносить свой вклад в благосостояние окружающей среды, но и зарабатывать на этом процессе несколько дополнительных долларов.

Спустя время Амарильдо заметил, что старые шины часто используются собаками, живущими на улице, в качестве убежища, придя к мысли, что не помешало бы сделать так, чтобы они смогли ощутить себя в домашней атмосфере.

В результате художник стал собирать на улице старые шины, забирать их домой и складывать не только на своём заднем дворе, но и в одной из своих комнат.

Перед тем, как создать очередное изделие, молодой человек сначала шины сортирует, после он их разрезает, моет и красит. Каждой покрышке он старается дать свой уникальный рисунок, а также написать на ней имя животного, для которого эта самодельная лежанка и была изготовлена.

Джерело: boredpanda.com