Причудливые тренды в Instagram этого года



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тренды в Instagram

Кажется, мы видели уже все тренды, которые только можно было придумать, но блогеры и визажисты решили удивить нас еще больше

Мода всегда удивляет публику, но тренды в Instagram шокируют и ставят вопрос ребром «Зачем?». Не секрет, что любители соц. сети Instagram делятся на два типа: первые не могут спокойно жить, пока не придумают новый причудливый тренд, вторые мастерски следуют этим трендам и делятся в сети своим мастерством исполнения и фантазией.

В этом году особенно актуальными были тренды на странные брови. Например, канадская бьюти-блогерша Тейлор Р. раскрасила брови зеленым, слегка их растрепала и посадила на две образовавшиеся лужайки немного цветов. И добавила бабочек. К своим фото она приложила хэштег #GardenEyebrows.

Твит стал популярным. Вскоре у Тейлор один за другим стали появляться последователи. И далеко не только девушки. Парням садовые или цветочные брови тоже понравились.

Также удивляли этого года странные 3D-дизайны маникюра. Если некоторое время назад, как утверждали зарубежные ресурсы, в тренде были «волосатые» ногти, то теперь этим уже никого не впечатлить — значит, нужно придумать что-то новое. Специалисты по маникюру долго думали, но все-таки смогли удивить.

Среди возможных решений — ногти-зубы, ногти-носы и даже ногти-небоскребы.

Джерело: telegraf.com.ua