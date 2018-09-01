С юмором: смешные Instagram-аккаунты о моде



Розсилка ВІДПРАВИТИ

@checking_invoives

Модную индустрию часто обвиняют в снобизме и отсутствии чувства юмора, однако социальные сети смогли ее сделать более открытой и даже научили смеяться над собой

Так, в Instagram появилось множество аккаунтов, в которых на моду смотрят с улыбкой на лице.

Одним из самых ярких является аккаунт @siduations, на который на данный момент подписано около 85 тыс. подписчиков, переносит героев стритстайл-хроники, девушек с подиума и знаменитостей в реальную жизнь. Получается действительно смешно.

Здесь Анна Винтур легко может стать героиней «Матрицы», манекенщица в пышном белом платье Valentino затеряться среди девочек из церковного хора, а Меган Маркл примерять сложноскроенный образ Comme Des Garcons.

Придумывает и реализовывает эти остроумные коллажи Сидни Праватиотин — вице-президент отдела моды пиар-агентства Krupp Group. Особенно весело заходить к нему на страницу после масштабных красных дорожек - церемонии «Оскар» или бала Met Gala.

Ну а всем, кому надоели многочисленные стритстайл-отчеты, которые сегодня чаще сравнивают с ярмаркой брендов, а не называют источником вдохновения, точно понравится веселый инстаграм @checking_invoives.

Его авторы с одной стороны собирают нескучные модные образы, а с другой - скрывают свое лицо под балаклавами. Позируют они при этом часто в нелепых позах, что делает их аккаунт своеобразной издевкой над серьезностью fashion-мира.

Известно, что ведут аккаунт две подруги-гречанки, которые живут в Милане - одна из них модель, а другая как раз и придумывает эти яркие образы.

Джерело: vogue.ua