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    С юмором: смешные Instagram-аккаунты о моде

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    <span>@checking_invoives</span> - С юмором: смешные Instagram-аккаунты о моде
    @checking_invoives

    Модную индустрию часто обвиняют в снобизме и отсутствии чувства юмора, однако социальные сети смогли ее сделать более открытой и даже научили смеяться над собой

    Так, в Instagram появилось множество аккаунтов, в которых на моду смотрят с улыбкой на лице. 

    Одним из самых ярких является  аккаунт @siduations, на который на данный момент подписано около 85 тыс. подписчиков, переносит героев стритстайл-хроники, девушек с подиума и знаменитостей в реальную жизнь. Получается действительно смешно.

    Здесь Анна Винтур легко может стать героиней «Матрицы», манекенщица в пышном белом платье Valentino затеряться среди девочек из церковного хора, а Меган Маркл примерять сложноскроенный образ Comme Des Garcons.

    Придумывает и реализовывает эти остроумные коллажи Сидни Праватиотин — вице-президент отдела моды пиар-агентства Krupp Group. Особенно весело заходить к нему на страницу после масштабных красных дорожек - церемонии «Оскар» или бала Met Gala.

    Ну а всем, кому надоели многочисленные стритстайл-отчеты, которые сегодня чаще сравнивают с ярмаркой брендов, а не называют источником вдохновения, точно понравится веселый инстаграм @checking_invoives.

    Его авторы с одной стороны собирают нескучные модные образы, а с другой - скрывают свое лицо под балаклавами. Позируют они при этом часто в нелепых позах, что делает их аккаунт своеобразной издевкой над серьезностью fashion-мира.

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    на весь екран згорнути
    @siduations
    @siduations
    @siduations
    @siduations
    @siduations
    @siduations
    @siduations
    @diet_prada
    @diet_prada
    @diet_prada
    @diet_prada
    @diet_prada
    @hey_reilly
    @hey_reilly
    @hey_reilly
    @hey_reilly
    @hey_reilly
    @hey_reilly
    @hey_reilly
    @labeltime
    @labeltime
    @labeltime
    @labeltime
    @labeltime
    @labeltime
    @labeltime
    @checking_invoives
    @checking_invoives
    @checking_invoives
    @checking_invoives
    @checking_invoives
    @checking_invoives
    @checking_invoives

    Известно, что ведут аккаунт две подруги-гречанки, которые живут в Милане - одна из них модель, а другая как раз и придумывает эти яркие образы.

    Джерело: vogue.ua

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