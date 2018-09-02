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    Фото

    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото

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    Альберт Дросс - Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Альберт Дросс

    Талантливый фотограф из Нидерландов Альберт Дросс решил показать потрясающую красоту Кыргызстана

    Альберт Дросс провел в Кыргызстане более 3 недель. За это время мужчина старался не только познать культуру азиатской страны, но и зафиксировать красоту и колорит государства.

    По словам художника, это была его первая поездка в Азию, поэтому мужчина с восторгом смотрел на невероятные пейзажи и сделал немало эффектных снимков.

    «Природа в Кыргызстане – нетронутая, а многие местные жители живут как кочевники. Дороги в сельской местности довольно плохие. Но с определенными усилиями, вы сможете увидеть одни из самых красивых пейзажей, которыми когда-либо любовались. Безграничные долины с огромными горами вокруг вас, кристально чистые озера, дикие орлы, каньоны – эта страна имеет все это, о чем можно мечтать», – рассказал Альберт Дросс.

    Фотограф посетил несколько городов Кыргызстана и проделал странствие по селам близ Бишкека. От увиденной природы Альберт Дросс не скрывал восторга и рекомендовал всем туристам посетить страну, ибо такие эмоции, как убежден автор фотографий, невозможно передать словами или даже на снимке.

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    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото
    Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото

    Стоит отметить, что фото, опубликованные Альбертом Дросом, действительно впечатляют.

    Джерело: boredpanda.com

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