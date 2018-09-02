Красота и колорит Кыргызстана: потрясающие фото



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Альберт Дросс

Талантливый фотограф из Нидерландов Альберт Дросс решил показать потрясающую красоту Кыргызстана

Альберт Дросс провел в Кыргызстане более 3 недель. За это время мужчина старался не только познать культуру азиатской страны, но и зафиксировать красоту и колорит государства.

По словам художника, это была его первая поездка в Азию, поэтому мужчина с восторгом смотрел на невероятные пейзажи и сделал немало эффектных снимков.

«Природа в Кыргызстане – нетронутая, а многие местные жители живут как кочевники. Дороги в сельской местности довольно плохие. Но с определенными усилиями, вы сможете увидеть одни из самых красивых пейзажей, которыми когда-либо любовались. Безграничные долины с огромными горами вокруг вас, кристально чистые озера, дикие орлы, каньоны – эта страна имеет все это, о чем можно мечтать», – рассказал Альберт Дросс.

Фотограф посетил несколько городов Кыргызстана и проделал странствие по селам близ Бишкека. От увиденной природы Альберт Дросс не скрывал восторга и рекомендовал всем туристам посетить страну, ибо такие эмоции, как убежден автор фотографий, невозможно передать словами или даже на снимке.

Стоит отметить, что фото, опубликованные Альбертом Дросом, действительно впечатляют.

Джерело: boredpanda.com