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    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As

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    <span>Yaoyao Ma Van As&nbsp;</span> - Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Yaoyao Ma Van As 

    Многих людей одиночество пугает, но иллюстратор Yaoyao Ma Van As из Лос-Анджелеса уверена, что быть наедине с собой - настоящий праздник

    Она создала серию волшебных рисунков, на которых показала, как проводит время девушка, живущая в компании пса. Оказывается, у нее совсем нет поводов для печали, зато для искренних улыбок - предостаточно.

    Yaoyao Ma Van As - художник, иллюстратор и «время от времени аниматор». Так сказано на ее личном сайте, где девушка делиться новыми работами. Сама она обожает животных, с ней дома живет пес, так что серия рисунков вдохновлена собственным опытом автора. Даже внешне героиня рисунков похожа на Yaoyao.

    На рисунках - ситуации, хорошо знакомые каждой девушке. Это и уютные вечера перед телевизором, и полуночные переписки в телефоне, и летние вечерние прогулки. Здесь есть место и отдыху, и работе, и грусти, и искренней радости.

    Рисунки рассказывают и о маленьких женских слабостях - о желании провести дождливый вечер в ностальгии и романических мечтах, и о полуночных вылазках к холодильнику в поисках чего-то вкусненького. 

    Художница уверена, что жить одной и быть одинокой - это совсем не одно и то же. Она наслаждается возможностью самостоятельно организовать свой быт, и это для нее - главное.

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    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As
    Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As

    Рисунки вызывают целую палитру чувств: на одних - комические ситуации, на других - душевные моменты, на третьих и вовсе - гармония и идиллия. Бесспорно, у самостоятельной жизни куда больше преимуществ, чем мы привыкли думать.

    Джерело: boredpanda.com

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