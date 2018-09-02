Душевные иллюстрации о жизни в одиночестве от художницы Yaoyao Ma Van As



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Yaoyao Ma Van As

Многих людей одиночество пугает, но иллюстратор Yaoyao Ma Van As из Лос-Анджелеса уверена, что быть наедине с собой - настоящий праздник

Она создала серию волшебных рисунков, на которых показала, как проводит время девушка, живущая в компании пса. Оказывается, у нее совсем нет поводов для печали, зато для искренних улыбок - предостаточно.

Yaoyao Ma Van As - художник, иллюстратор и «время от времени аниматор». Так сказано на ее личном сайте, где девушка делиться новыми работами. Сама она обожает животных, с ней дома живет пес, так что серия рисунков вдохновлена собственным опытом автора. Даже внешне героиня рисунков похожа на Yaoyao.



На рисунках - ситуации, хорошо знакомые каждой девушке. Это и уютные вечера перед телевизором, и полуночные переписки в телефоне, и летние вечерние прогулки. Здесь есть место и отдыху, и работе, и грусти, и искренней радости.

Рисунки рассказывают и о маленьких женских слабостях - о желании провести дождливый вечер в ностальгии и романических мечтах, и о полуночных вылазках к холодильнику в поисках чего-то вкусненького.

Художница уверена, что жить одной и быть одинокой - это совсем не одно и то же. Она наслаждается возможностью самостоятельно организовать свой быт, и это для нее - главное.

Рисунки вызывают целую палитру чувств: на одних - комические ситуации, на других - душевные моменты, на третьих и вовсе - гармония и идиллия. Бесспорно, у самостоятельной жизни куда больше преимуществ, чем мы привыкли думать.

Джерело: boredpanda.com