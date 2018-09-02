Легендарный Нео празднует день рождения: Киану Ривзу исполняется 54

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Киану Ривз

Киану Ривз – один из самых известных голливудских актеров, будет отмечать свой 54 день рождения

Киану Ривз – один из самых неординарных актеров современного Голливуда. Безусловно, в первую очередь он запомнился зрителям как Нео из трилогии «Матрица». Но в его насыщенной фильмографии есть также множество других ролей: как в кассовых, так и в независимых проектах.

Это и беспринципный адвокат в мистическом триллере «Адвокат Дьявола», и странный агент под прикрытием в мультипликационном фильме «Помутнение», и посредник между Раем и Адом, повелитель тьмы «Константин».

Перечислять еще можно очень долго. При этом Киану – не просто талантливый актер, а еще и удивительно чуткий, ранимый, заботливый человек и выдающаяся личность, заслуживающая особого внимания.

Свою первую роль Киану Ривз сыграл в 15 лет, приняв участие в спектакле «Мальчик-волк» местного театра Leah Posluns Theatre.

Его первая роль в полнометражном фильме пришлась на 1986 год – юный актер исполнил роль хоккейного вратаря в ленте Питера Маркла «Молодая кровь». После выхода лента Киану Ривз получил грин-карту и переехал в Лос-Анджелес.

В начале 90-х годов имя молодого Киану Ривза уже не было пустым звуком в мире кино. Так, он успел продемонстрировать свое обаяние в костюмной мелодраме «Опасные связи» с Глен Клоуз, Мишель Пфайффер и Джоном Малковичем, а также в молодежной комедии «Невероятные приключения Билла и Теда», сыграв на пару с Алексом Уинтером.

Но по-настоящему культовым актером Киану Ривз стал после премьеры в 1999 году первой части киберпанковской трилогии «Матрица» от режиссеров Вачовски. Его герой, хакер Томас Андерсон по кличке Нео, выясняет, что все окружающая реальность – не более чем фикция, созданная машинами для подчинения человека после триумфа искусственного интеллекта. Освободившись от плена иллюзий, Нео стал одной из лидирующих фигур в борьбе человечества за возвращение свободы.

Умная и динамичная «Матрица», насыщенная тонкими отсылками на мировые шедевры кино, философские трактаты и даже «Алису в стране Чудес» вкупе с Библией, стала культовым фильмом уходящего XX века, едва ли не ознаменовав собой новую эпоху.

По мотивам трилогии писали книги, создавали компьютерные игры и даже рисовали аниме. Забавно, что у самого Киану Ривза долгое время, даже после выхода «Матрицы», в принципе не было компьютера. Зато он лично принимал участие в работе над костюмами и спецэффектами.