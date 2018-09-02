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    Фото

    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото

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    Город Любви - Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Город Любви

    Париж – идеальное место для романтики и отличных фото

    Туристы не раз путешествовавшие в Город Любви, могут дать самые лучшие советы для людей, только мечтающих посетить это место.

    Для искателей идеального фото и днем, и вечером, предлагаем посетить площадь рядом с Эйфелевой башней. Остановиться лучше у знаменитой детской карусели и сделать так, чтобы в ракурс попала и главная достопримечательность города.

    Самая яркая улица в Париже - RUE CRÉMIEUX, с разноцветными стенами, окнами и ставнями. Балконы украшены цветами, а дорогу освещают милые фонарики. Нет ничего лучше, чем рестораны французской кухни, где только интерьер приводит в восторг. Лучше расположиться на улице, за милым столиком и наблюдать за спокойной и размеренной жизнью французов.

    Одной из главных достопримечательностей Парижа является книжный магазин «Шекспир и Компания», расположенный на Левом берегу. Тут продают новые, поддержанные и антикварные книги. Лучшее время для посещения – это весна, когда распускаются вишневые деревья на улице. Лучше приходить рано утром, к открытию, чтобы сделать незабываемые фото и прикупить себе книгу, а прочесть ее можно в кофейне по соседству.

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    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото
    Прекрасный Париж: где можно сделать самые красивые фото

    Пирамида Лувра – любимое место путешественников. Чтобы сделать самое красивое фото, быть там нужно на закате. Лучше сделать это во вторник, так как в этот день недели музеи в Париже не работают, и туристов будет меньше.

    Джерело: joinfo.ua

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