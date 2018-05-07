Опубликованы самые яркие фото с голубой дорожки «Евровидения-2018»

Первый и второй полуфиналы 63-го конкурса состоятся 8 и 10 мая, а финал - 12 мая

В воскресенье, 6 мая, в Лиссабоне, столице Португалии, состоялось открытие международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Церемония прошла на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Участников «Евровидения» встречали четверо ведущих. Во время мероприятия все артисты и представители делегаций



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Представитель Украины

Первый и второй полуфиналы 63-го конкурса состоятся 8 и 10 мая, а финал - 12 мая

В воскресенье, 6 мая, в Лиссабоне, столице Португалии, состоялось открытие международного песенного конкурса «Евровидение-2018».

Церемония прошла на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Участников «Евровидения» встречали четверо ведущих.

Во время мероприятия все артисты и представители делегаций 43 стран-участниц, по традиции, прошли по дорожке, которая в этом году стала голубой, учитывая тематику нынешнего конкурса, посвященного океана.

Конкурсанты выходили на дорожку в алфавитном порядке. Появление каждого представителя страны сопровождается композициями, которые они будут представлять на «Евровидении-2018».

Представитель Украины Melovin появился на голубой дорожке в темном костюме и в очках. Он говорил на украинском, а также представил свой новый парфюм, который создал специально к конкурсу.

Участницы из Хорватии и Великобритании очаровали журналистов длинными платьями с глубоким декольте, а представительница из Эстонии заворожила платьем, которое ей создал эстонский дизайнер.

Но больше всего запомнилась своим образом нынешняя фаворитка букмекеров, израильтянка Нетта Барзилай, которая появилась на тротуаре в образе невесты. Она выбрала белое свадебное платье с асимметричным подолом. В руках участница из Израиля держала корзину с сувенирами, которые раздавала, идя по дорожке.

Джерело: tsn.ua