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    Опубликованы самые яркие фото с голубой дорожки «Евровидения-2018»

    Первый и второй полуфиналы 63-го конкурса состоятся 8 и 10 мая, а финал - 12 мая
    В воскресенье, 6 мая, в Лиссабоне, столице Португалии, состоялось открытие международного песенного конкурса «Евровидение-2018». Церемония прошла на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Участников «Евровидения» встречали четверо ведущих. Во время мероприятия все артисты и представители делегаций
    • Сьогодні, 14:45
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    <span id="result_box" class="short_text" lang="ru"><span>Представитель Украины</span></span>
    Представитель Украины

    Первый и второй полуфиналы 63-го конкурса состоятся 8 и 10 мая, а финал - 12 мая

    В воскресенье, 6 мая, в Лиссабоне, столице Португалии, состоялось открытие международного песенного конкурса «Евровидение-2018».

    Церемония прошла на побережье реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии. Участников «Евровидения» встречали четверо ведущих.

    Во время мероприятия все артисты и представители делегаций 43 стран-участниц, по традиции, прошли по дорожке, которая в этом году стала голубой, учитывая тематику нынешнего конкурса, посвященного океана.

    Конкурсанты выходили на дорожку в алфавитном порядке. Появление каждого представителя страны сопровождается композициями, которые они будут представлять на «Евровидении-2018».

    Представитель Украины Melovin появился на голубой дорожке в темном костюме и в очках. Он говорил на украинском, а также представил свой новый парфюм, который создал специально к конкурсу.

    Участницы из Хорватии и Великобритании очаровали журналистов длинными платьями с глубоким декольте, а представительница из Эстонии заворожила платьем, которое ей создал эстонский дизайнер.

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    Представительница Эстонии
    Представительница из Израиля
    Представительница Великобритании
    Представительница из Израиля
    Представители Франции
    Представительница Македонии
    Представитель Украины
    Представительница Хорватии
    Представительница Латвии
    Представительница Кипра
    Представительница Азербайджана
    Представительница из Финляндии
    Представительница Австралии

    Но больше всего запомнилась своим образом нынешняя фаворитка букмекеров, израильтянка Нетта Барзилай, которая появилась на тротуаре в образе невесты. Она выбрала белое свадебное платье с асимметричным подолом. В руках участница из Израиля держала корзину с сувенирами, которые раздавала, идя по дорожке.

    Джерело: tsn.ua

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