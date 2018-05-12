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    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует

    • Сьогодні, 12:19
    • Розсилка
    10-секундная трансформация
    10-секундная трансформация

    Этот тренд прекрасно доказывает, что даже самое идеальное тело в неудачном ракурсе будет выглядеть ужасно, и наоборот

    Пролистывание ленты Instagram может стать довольно печальным занятием, если невольно начать сравнивать себя с идеальными фитнес-моделями, тела которых излучают здоровье и демонстрируют любовь к спортивному залу.

    Но блоггеры доказали, что на фотографиях, которые мы видим в сети, не всегда показано то, что есть в реальности - фотомодели так выглядят, скорее всего, только 1% времени.

    10-секундная трансформация - именно так называется новозапущенный флешмоб в Instagram. Девушки выкладывают свои фото «до» и «после», разница между которыми составляет всего несколько секунд, а не несколько месяцев, как многие могут подумать.

    Суть движения — показать неидеальность тела и доказать, что идеальных фигур не существует. Каждое фото показывает, что поза, освещение и угол изгиба тела могут изменить фигуру намного больше, чем вы думаете.

    Девушки не побоялись показать лишние складки на своих животах, целлюлит на ляшках и отсутствие желаемого пресса. Тенденция к разрушению стереотипов и привитие любви к собственным, неидеальным телам наблюдается сейчас не только в соцсетях.

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    на весь екран згорнути
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует
    Тренд Instagram: девушки доказывают, что идеальных фигур не существует

    Множество известных брендов отказывается от коррекции тел моделей в своих лукбуках, на обложки глянца попадают женщины, чьи параметры далеки от навязанных и названных идеальными. Такие действия необходимы для того, чтобы каждая чувствовал себя красивой и желанной, а не искала в себе недостатки и недоработки.

    Джерело: telegraf.com.ua

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