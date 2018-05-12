Опубликованы лучшие фото Киева с высоты птичьего полета

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Фотограф Юрий Игнатов

Фотограф показал столицу с необычного ракурса

Специально ко Дню Киева, который в этом году отмечается 27 мая, в сети появились эффектные снимки столицы, сделанные с дронов. Этот праздник всегда отмечается с размахом, и, несмотря на то, что называется он «День», в действительности торжественные мероприятия выливаются в два дня, попадая на последние выходные мая.

В этот праздник город молодеет и преображается. Широкие улицы заполняются празднично одетыми веселыми людьми в традиционных вышиванках. А народные гуляния продолжаются до глубокой ночи. Каждый год на День города в Киеве проходят как традиционные мероприятия, так и появляются новые события, призванные удивить и порадовать горожан и гостей города.

Киевский фотограф и заядлый путешественник Юрий Игнатов передал свою любовь к городу при помощи зрелищных снимков. Их он сделал с помощью дрона и опубликовал на своей странице в Facebook.

На выложенных Юрием зрелищных кадрах - Гидропарк, ВДНГ, Русановка и другие места столицы.

«Что нужно, чтобы сделать такой кадр? Взять себя и дрон, поехать в самый крайний край Гидропарка ближе к семи вечера, вылететь над Днепром, игнорируя все предупреждения о сильном ветре и периодические пропадания сигнала, сделать штук 50 снимков с разной экспозицией, вернуться домой, взять ноутбук, вспомнить, что ты когда-то был фотографом, склеить три из них в фотошопе, потом немного шамансва и получаются эти снимки», - написал фотограф в комментариях к снимкам над Днепром.

Джерело: obozrevatel.com