«Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью

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Dailypurrr

В Instagram набирает популярности забавный профиль DailyPurrr, на котором ежедневно появляются рисунки котов в необычных позах

Художник Dailypurrr ведет в Instagram аккаунт, посвященный котам. Автор рисует животных в примитивном стиле. И именно так ему удается передать настоящую сущность котов: их способность становиться очень длинными, превращаться в подобие жидкости, быть одновременно толстенькими и стройными. Его рисунки далеки от академической живописи, но это не мешает художнику иметь более 20 тыс. подписчиков.

Художественный блогинг становится настоящим трендом в Instagram. И многие авторы становятся популярны благодаря очень простым рисункам. Похоже, все дело в том, что котики на них изображены с максимальной точностью.

Айнарс из Латвии, человек, стоящий за DailyPurrr, сказал, что проект начался спонтанно. А когда он загрузил 92 изображения - коллекция действительно стала вирусной. «Я просто очень люблю простоту и примитивизм в искусстве, и всегда хотел сделать что-то простое и поделиться с людьми», - сказал он.



«Я получаю много сообщений, - сказал Айнарс, - Однажды, когда я решил попросить людей отправить мне свои фотографии кошек в Instagram, я получил примерно 150 сообщений за один день. Когда я выбираю рисунок для рисования, то ищу неловкие позы, интересные ситуации и т.д.»



У самого художника две кошки. Его семья нашла Ника и Кузю на улицах и сразу же забрала их к себе домой.

Джерело: boredpanda.com