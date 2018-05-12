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    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью

    • Сьогодні, 14:25
    • Розсилка
    Dailypurrr
    Dailypurrr

    В Instagram набирает популярности забавный профиль DailyPurrr, на котором ежедневно появляются рисунки котов в необычных позах

    Художник Dailypurrr ведет в Instagram аккаунт, посвященный котам. Автор рисует животных в примитивном стиле. И именно так ему удается передать настоящую сущность котов: их способность становиться очень длинными, превращаться в подобие жидкости, быть одновременно толстенькими и стройными. Его рисунки далеки от академической живописи, но это не мешает художнику иметь более 20 тыс. подписчиков.

    Художественный блогинг становится настоящим трендом в Instagram. И многие авторы становятся популярны благодаря очень простым рисункам. Похоже, все дело в том, что котики на них изображены с максимальной точностью.

    Айнарс из Латвии, человек, стоящий за DailyPurrr, сказал, что проект начался спонтанно. А когда он загрузил 92 изображения - коллекция действительно стала вирусной. «Я просто очень люблю простоту и примитивизм в искусстве, и всегда хотел сделать что-то простое и поделиться с людьми», - сказал он.

    «Я получаю много сообщений, - сказал Айнарс, - Однажды, когда я решил попросить людей отправить мне свои фотографии кошек в Instagram, я получил примерно 150 сообщений за один день. Когда я выбираю рисунок для рисования, то ищу неловкие позы, интересные ситуации и т.д.»

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    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью
    «Тупые рисунки котов» покорили сеть своей реалистичностью


    У самого художника две кошки. Его семья нашла Ника и Кузю на улицах и сразу же забрала их к себе домой.

    Джерело: boredpanda.com

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